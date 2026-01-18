聽新聞
0:00 / 0:00

太魯閣eBike 每天3小時免費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
太魯閣國家公園管理處試辦電動輔助自行車免費試乘，方便民眾到周邊慢遊。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處試辦電動輔助自行車免費試乘，方便民眾到周邊慢遊。圖／太管處提供

太魯閣國家公園去年地震嚴重受創，太管處試辦電動輔助自行車（eBike），即起免費提供民眾使用，騎乘限時3小時，借用地點在太管處大客車停車場，但惡劣天候、高風險路段都禁止騎乘。

太管處表示，eBike試行以安全、可管控及低風險為原則，限定騎乘範圍東側不超過新城海堤，西側不進入砂卡礑隧道或閣口牌坊中橫公路，南側以三棧溪懷恩橋北端為限，北側不越過崇德遊憩區。

動線規畫以自行車友善路線優先，盡量避開台9線等高速重車路段及坍方敏感區，並規畫太魯閣大橋行駛路緣人行道，提升安全；中橫閣口至天祥、惡劣天候期間及重大交通管制，或落石、坍方等高風險路段，都禁止騎乘。

太管處表示，考量園區因地震還在復建，目前未全面開放遊憩，積極整合周邊聚落資源，盼提供低汙染、低噪音的eBike，讓遊客輕鬆到周邊部落慢遊。

太管處表示，eBike平日提供15輛、假日30輛，即日起至2月28日止，每天上午9時至下午2時開放借用，騎乘限時3小時，借用地點在太管處大客車停車場，本國人建議提前預約，外國人現場報名。

延伸閱讀

蘇花最美路段走入歷史 地方嘆：花蓮觀光、交通重擊縮影

太魯閣推免費eBike 每天限時3小時預約優先

騎得安心、租得放心！中市推自行車租賃定型化契約　

太魯閣閣口牌樓遭撞壞修復中 台電承包商板車又闖禍1處慘變形

相關新聞

太魯閣推免費eBike 每天限時3小時預約優先

太魯閣國家公園因去年地震嚴重受創，為連結周邊社區發展多元遊程，太管處導入電動輔助自行車（eBike），即起試辦提供免費使...

獅球嶺步道人潮多 基市評估收費

基隆市獅球嶺步道串聯台灣首座鐵路隧道劉銘傳隧道，及市定古蹟獅球嶺砲台，開放1個多月已成熱門遊憩路線。因假日人潮湧入，導致...

太魯閣eBike 每天3小時免費

太魯閣國家公園去年地震嚴重受創，太管處試辦電動輔助自行車（eBike），即起免費提供民眾使用，騎乘限時3小時，借用地點在...

基隆過港路施工後仍破破爛爛惹民怨 工務處長：扣20%工程款重鋪

基隆市政府今晚在暖暖區辦公民團體座談會，鄭姓市民說，過港路改善工程遲未完工，人車都不好走，對比光明路、南榮路改善後變漂亮...

南橫秘境白梅開5成 鋪滿山頭美翻了！

冷氣團一波波來，台東高山氣溫明顯下探，也意外催出南橫沿線最夢幻的冬日風景。海端鄉的新武部落，近日梅花陸續綻放，整座山頭被...

串連劉銘傳隧道、獅球嶺步道假日湧現人潮 市府評估收費或分流機制

基隆市獅球嶺步道串聯台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道，以及市定古蹟獅球嶺砲台，開放1個多月來成為熱門遊憩路線。假日人潮湧入，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。