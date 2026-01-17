基隆過港路施工後仍破破爛爛惹民怨 工務處長：扣20%工程款重鋪

基隆市政府今晚在暖暖區辦公民團體座談會，鄭姓市民說，過港路改善工程遲未完工，人車都不好走，對比光明路、南榮路改善後變漂亮好走，令人不平。工務處長簡翊哲不諱言，他對過港路工程品質也有意見，已扣20%工程款；另在農曆過年前重鋪道路，行車會更平順。

謝國樑2024年間挺過罷免風暴後，舉辦公民團體座談會，與罷免連署領銜人戴璟安等人座談。謝與市府各局處代表出席，回應市民提問及聽取政策建議。去年底市府籌辦第2次公民團體座談會，繼信義、中山區後，今天傍晚在暖暖區碇祥里民活動中心舉辦第3場座談會。

謝國樑和市府各局處長幾乎到齊，接受出席民眾提問。多名里長提及里內道路坑洞、候車亭需求等基礎建設，相關局處都當場回答，並提出解決方案。

鄭姓男子提及過港路工程現況，語多不平。因為同為中央補助的道路改善工程，光明路、南榮路人行和車行品質都提升，但過港路一直在施工，車道不平整，人行道上還有障礙物，感覺就是破破爛爛的，質問為什麼會這樣？

簡翊哲表示，光明路、南榮路和過港路改善工程，都是工務處發包施作，過港路是工務處的痛，問題出在包商不同。他對過港路包商的施工品質有意見，目前已扣20%工程款，用來支應未來可能的修繕經費。有鑑於此，未來工程招標，也不會再採用最低標。

簡翊哲說，過港路從暖江橋至寧靜街口已重鋪，農曆過年前，寧靜街口到八堵路口也會重鋪，全線都會更平整。