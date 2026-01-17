快訊

台東元宵重頭戲陣頭遶境 今年加碼舉辦綜藝晚會

中央社／ 台東縣17日電

台東元宵節重頭戲陣頭遶境，主辦單位台東市天后宮表示，今年維持兩天遶境活動，第2天加碼舉辦綜藝晚會，2月2日報名截止。

隨著農曆新年腳步接近，台東天后宮公告開放元宵遶境隊伍報名，並同步公布遶境路線圖。今年活動訂於3月3日至4日舉行。

天后宮董事長林有德告訴中央社記者，目前已開始受理報名，至2月2日截止，隊伍可至天后宮索取報名表，或至宮廟官網下載；隊伍抽籤作業將於2月7日上午10時在天后宮廣場舉行。

林有德表示，為杜絕過去「一個隊伍報名兩次」、領取雙倍補助的情況，今年將嚴格審查報名資格，每隊人數上限50人，並須檢附完整名冊。補助款由台東縣政府民政處發放每隊補助2萬元。另由宮方統一投保遶境路線公共保險，但各隊伍須自行投保自所屬宮廟行進至台東市區路段的相關保險，報名時須檢附投保證明，否則不予受理。

他表示，活動規畫方面，3月3日下午於南京路辦理接駕並頒送金牌，晚間7時在南京路市民廣場舉行炮炸寒單活動；4日遶境隊伍巡行市區，晚間6時依序返回天后宮，南京路市民廣場則由過癮萬事屋舉辦晚會，取代去年靜態廟會展示形式。

天后宮表示，元宵遶境是台東重要的宗教民俗傳統文化，在新春元宵假期中，吸引外地遊客及台東縣民眾到台東市區看熱鬧。

