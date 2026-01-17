南橫秘境白梅開5成 鋪滿山頭美翻了！

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
冷氣團一波波來，台東高山氣溫明顯下探，也意外催出南橫沿線最夢幻的冬日風景。海端鄉的新武部落，近日梅花陸續綻放，整座山頭被白色花海覆蓋，遠遠望去彷彿下起「梅雪」，白梅與紅、黃色楓葉交錯，層次分明，畫面宛如國外雪國景色，讓上山遊客忍不住驚呼「真的太美了！」

「原來南橫還藏著這樣的秘境。」新北曾姓遊客說，他和朋友開車走南橫，本來只是單純欣賞山景，沒想到一轉進新武部落，就看到不少人停下腳步拍照，才發現整片山坡開滿梅花，值回票價。

新武部落緊鄰南橫公路，近期在低溫影響下，梅花集中盛開，白色小花佈滿枝頭，整片山林宛如披上一層雪衣，美得讓人流連忘返。相較於其他熱門景點，新武部落平時人潮不多，被不少攝影愛好者視為「低調秘境」。

在地梅農也提醒，今年賞花正好進入關鍵期。梅農表示，目前梅花約已綻放5成，接下來仍會持續開花，花況可望更加完整。不過，由於去年曾受到颱風影響，部分梅樹生長受到干擾，整體花期預估最晚至2月上旬就會逐漸進入尾聲。

海端鄉公所也指出，近期新武部落氣溫偏低，上午偶爾放晴、下午不時飄雨，正好成了梅花盛開的最佳條件，目前花況正佳，預估花期約可維持2周左右。部落內也設有多元特色攤位，適合全家大小安排一趟小旅行，在南橫山林間感受不一樣的冬日風情。

新武部落目前梅花約已綻放5成，接下來仍會持續開花，花況可望更加完整。記者尤聰光／攝影
新武部落目前梅花約已綻放5成，接下來仍會持續開花，花況可望更加完整。記者尤聰光／攝影
冷氣團一波波來，台東高山氣溫明顯下探，海端鄉的新武部落，近日梅花陸續綻放，整座山頭被白色花海覆蓋，遠遠望去彷彿下起「梅雪」。記者尤聰光／攝影
冷氣團一波波來，台東高山氣溫明顯下探，海端鄉的新武部落，近日梅花陸續綻放，整座山頭被白色花海覆蓋，遠遠望去彷彿下起「梅雪」。記者尤聰光／攝影

