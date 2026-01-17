聽新聞
串連劉銘傳隧道、獅球嶺步道假日湧現人潮 市府評估收費或分流機制
基隆市獅球嶺步道串聯台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道，以及市定古蹟獅球嶺砲台，開放1個多月來成為熱門遊憩路線。假日人潮湧入，隧道口附近居民苦惱生活受干擾。市府將評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。
基市府爭取交通部觀光署補助1512萬元，並自籌1288萬元，合計2800萬元，合力修建獅球嶺砲台周邊步道，完整串聯砲台和劉銘傳隧道南北口，去年12月11日正式啟用後，因為兼具自然生態與文化歷史，口耳相傳成為熱門休憩路線。
劉銘傳隧道先前開放參觀時，考量生態保護與參觀品質，採團體預約制。基隆市動物保護防疫所及生態調查團隊評估，每年12月至隔年2月為多數野生動物冬眠期，對生態干擾相對較低，因此步道去年12月完工啟用時，已取消人數上限，開放自由參觀，讓更多人親近百年鐵道文化與在地生態環境。
文化觀光局統計，獅球嶺周邊步道啟用1個多月參觀人次已超過3萬人，並多集中在假日。因為遊覽車或遊客開車前往劉銘傳隧道口附近，造成交通問題，步道沿線廁所服務量能也顯不足。
文化觀光局長江亭玫今天說，這條步道的開放與管理模式將持續檢討調整，不排除評估採取適當的收費或分流機制，以取得自然生態保護、居民生活安寧與觀光推廣之間的平衡。
市府也在研擬周五至周日加派人力，取締崇德路、樂一路口違規停車行為，並在安一路與崇德路口、樂一路與安樂路一段口，設置禁止大型車輛進入標誌，另增設樂建停車場交通引導標誌，以及前往步道的行人指引設施。
文化觀光局也遊客，行經住宅區應降低音量，尊重在地居民生活。遊覽車可在安一路或安樂路一段讓遊客下車，自行開車民眾將車停放在樂建收費停車場，步行約15分鐘就可到達隧道口。
