快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

聽新聞
0:00 / 0:00

串連劉銘傳隧道、獅球嶺步道假日湧現人潮 市府評估收費或分流機制

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。圖／基市文化觀光局提供
基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。圖／基市文化觀光局提供

基隆市獅球嶺步道串聯台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道，以及市定古蹟獅球嶺砲台，開放1個多月來成為熱門遊憩路線。假日人潮湧入，隧道口附近居民苦惱生活受干擾。市府將評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。

基市府爭取交通部觀光署補助1512萬元，並自籌1288萬元，合計2800萬元，合力修建獅球嶺砲台周邊步道，完整串聯砲台和劉銘傳隧道南北口，去年12月11日正式啟用後，因為兼具自然生態與文化歷史，口耳相傳成為熱門休憩路線。

劉銘傳隧道先前開放參觀時，考量生態保護與參觀品質，採團體預約制。基隆市動物保護防疫所及生態調查團隊評估，每年12月至隔年2月為多數野生動物冬眠期，對生態干擾相對較低，因此步道去年12月完工啟用時，已取消人數上限，開放自由參觀，讓更多人親近百年鐵道文化與在地生態環境。

文化觀光局統計，獅球嶺周邊步道啟用1個多月參觀人次已超過3萬人，並多集中在假日。因為遊覽車或遊客開車前往劉銘傳隧道口附近，造成交通問題，步道沿線廁所服務量能也顯不足。

文化觀光局長江亭玫今天說，這條步道的開放與管理模式將持續檢討調整，不排除評估採取適當的收費或分流機制，以取得自然生態保護、居民生活安寧與觀光推廣之間的平衡。

市府也在研擬周五至周日加派人力，取締崇德路、樂一路口違規停車行為，並在安一路與崇德路口、樂一路與安樂路一段口，設置禁止大型車輛進入標誌，另增設樂建停車場交通引導標誌，以及前往步道的行人指引設施。

文化觀光局也遊客，行經住宅區應降低音量，尊重在地居民生活。遊覽車可在安一路或安樂路一段讓遊客下車，自行開車民眾將車停放在樂建收費停車場，步行約15分鐘就可到達隧道口。

基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。圖／基市文化觀光局提供
基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。圖／基市文化觀光局提供
基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。圖／基市文化觀光局提供
基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。圖／基市文化觀光局提供
基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。圖／基市文化觀光局提供
基隆市串聯劉銘傳隧道及市定古蹟獅球嶺砲台的步道，周日太熱門，市府評估收費或分流機制，兼顧生態保護、生活安寧與觀光需求。圖／基市文化觀光局提供

觀光局 標誌 基隆

延伸閱讀

影／高雄遊覽車變速箱故障拋錨 8警使出吃奶力氣幫推車畫面曝光

觀光署首推星級旅館指南專刊 「全台161家」入住可抽iPhone 17

38年台中老牌旅行社報財務異常 遭勒令停業3個月

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

相關新聞

太魯閣推免費eBike 每天限時3小時預約優先

太魯閣國家公園因去年地震嚴重受創，為連結周邊社區發展多元遊程，太管處導入電動輔助自行車（eBike），即起試辦提供免費使...

基隆大停水4萬戶受影響 搶修39小時…今上午8時恢復供水

基隆市麥金路自來水管漏水，水公司搶修39個小時完工，今天上午8時逐步供水，預估管線末端下午3時用水才能恢復正常。施工時間...

南橫秘境白梅開5成 鋪滿山頭美翻了！

冷氣團一波波來，台東高山氣溫明顯下探，也意外催出南橫沿線最夢幻的冬日風景。海端鄉的新武部落，近日梅花陸續綻放，整座山頭被...

串連劉銘傳隧道、獅球嶺步道假日湧現人潮 市府評估收費或分流機制

基隆市獅球嶺步道串聯台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道，以及市定古蹟獅球嶺砲台，開放1個多月來成為熱門遊憩路線。假日人潮湧入，...

基隆這路口事故多…走斑馬線也被撞 市府決定增設紅綠燈

基隆市中正路、正榮街路口目前未設紅綠燈，車禍頻傳，還有行人走斑馬線被車撞傷。市府交通處勘查後提出改善方案，決定增設紅綠燈...

宜蘭壯圍砸8億改善淹水 基隆國家新城牌樓將拆

宜蘭縣壯圍鄉鄰海的壯東、廍後地區易淹水，縣府規畫投入8億餘元改善，去年底向中央爭取經費，預估完成後淹水區域可減少一半。基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。