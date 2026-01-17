太魯閣推免費eBike 每天限時3小時預約優先

太魯閣國家公園因去年地震嚴重受創，為連結周邊社區發展多元遊程，太管處導入電動輔助自行車（eBike），即起試辦提供免費使用，但騎乘時間、範圍都有限制，中橫沿線（閣口到天祥）、惡劣天候、高風險路段都禁止騎乘。

太管處表示，eBike平日提供15輛、假日30輛，即日起至2月28日止，每天上午9時至下午2時開放借用，騎乘限時3小時，借用地點在太管處大客車停車場，本國人建議提前預約，外國人現場報名。

太管處表示，eBike試行以安全、可管控及低風險為原則，限定騎乘範圍東側不超過新城海堤，西側不進入砂卡礑隧道或閣口牌坊中橫公路，南側以三棧溪懷恩橋北端為限，北側不越過崇德遊憩區。

動線規畫以自行車友善路線優先，盡量避開台9線等高速重車路段及坍方敏感區，並規畫太魯閣大橋行駛路緣人行道，提升安全；中橫閣口至天祥、惡劣天候期間及重大交通管制，或落石、坍方等高風險路段，都禁止騎乘。

太管處表示，考量園區因地震還在復建，目前未全面開放遊憩，積極整合周邊聚落資源，盼提供低汙染、低噪音的eBike，讓遊客輕鬆到周邊部落慢遊。