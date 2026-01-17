快訊

基隆這路口事故多…走斑馬線也被撞 市府決定增設紅綠燈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中正路、正榮街路口發生多起行人事故，基市府交通處決定增設紅綠燈，打造更安全、友善的交通環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正路、正榮街路口目前未設紅綠燈，車禍頻傳，還有行人走斑馬線被車撞傷。市府交通處勘查後提出改善方案，決定增設紅綠燈及行人號誌，斑馬線也會配合調整位置，打造更安全、友善的交通環境。

台2線中正路是市區往來八斗子、東北角的幹道，車流量大。在安瀾橋地區的正榮街路口，尚未設置紅綠燈，近2年發生超過10起車禍，民眾促請市府設置紅綠燈，但因地勢和路形限制，商家對號誌桿設置地點意見不一，遲未定案。

中正區正砂里長陳枋菱說，當地垃圾車收運時間是在下班交通尖峰時段，垃圾車會停在中正路、正榮街口的電箱旁。因為有些汽機車駕駛人不會停讓行人，不只民眾穿越中正路倒垃圾很危險，國小放學時，家長帶小朋友過馬路也要很小心。如果駕駛人要停讓行人，也會很害怕後車追撞上來，如果能設紅綠燈，人車都會更安心。

地方意見莫衷一是，基隆市長謝國樑日前曾到現場勘查，聽取中正區4名議員及居民意見。市議員許睿慈說，這處路口的交通已符合設置號誌規則，早該設置紅綠燈。路外處是彎道，張灝翰建議一併設置「前方號誌」更安全。呂美玲認為當地應增設機車停車格，減少違停帶來交通安全風險。藍煌煌的助理藍世昌說，降低危險最重要，支持設紅綠燈。

謝國樑當天指示交通處估增這處路口設紅綠燈利弊，如果要設置，當地商家憂心號誌桿影響店面進出，交通處也應慎選號誌桿和控制箱位置，確保不會對生活空間產生負面影響，避免衍生民怨。

交通處今天表示，中正路、正榮街口因車輛未減速慢行、未禮讓行人，導致多起行人事故，先前已增設「當心行人」警示標誌、太陽能慢行標誌、視覺化減速標線，去年交通事故件數已比前年降低。

交通處勘查現場後，決定在這處路口設置三色紅綠燈及行人號誌。配合增設號誌桿和控制箱，中正路兩處斑馬線和車道停止線位置將微調。號誌桿設置地點有和居民溝通，在不影響商家出入與生活空間前提下，打造更安全、友善的交通環境。

