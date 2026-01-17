基隆大停水4萬戶受影響 搶修39小時…今上午8時恢復供水
基隆市麥金路自來水管漏水，水公司搶修39個小時完工，今天上午8時逐步供水，預估管線末端下午3時用水才能恢復正常。施工時間設置的10處臨時加水站，今天仍持續提供民眾取水。
麥金路下方共埋設4支混凝土水管，2支口徑1.2公尺，輸送八堵抽水站的原水到淨水場，2支口徑1公尺，輸送自來水供應用戶。水公司15日下午發現其中1支輸送自來水的水管破裂，停止輸水，導致2萬1916戶停水，1萬8465戶降壓供水，合計影響戶數4萬0381戶。
施工廠商15日下午5時進場搶修，原估16日下午4時完成，但因現場地下自來水管配置密集，且緊鄰電力管線及油管等重要設施，施工環境相當複雜，且可施工空間狹窄，增加搶修難度。
當地埋設的是老式的混凝土水管，工程人員昨早運送新型延性鑄鐵管到場接管，但放樣時發現因施工空間限制，會有7、8顆螺絲無法鎖住，勉強安裝可如期在下午4點完成，但有漏水疑慮，決定改用不鏽鋼水管，用焊接取代鎖螺絲，延長施工時間。
台水公司第1區管理處表示，搶修工程17日上午8時完成後，開始逐步恢復供水，末端及高地區要延遲至下午3點才正常。搶修期間造成民眾用水不便，台水深表歉意，並感謝民眾體諒與配合。
搶修期間，台水設置10處臨時加水站，供民眾取水使用，今天持續提供服務。
10處加水站地點為忠一路20號（仁祥診所旁）、三總後門孝三路29巷口、仁二路134號旁（仁愛國小對面台電公司）、安樂路一段152號（老大公廟前）、成功一路144號寶雅對面（朝棟里光華國宅）、光二路1號（成功一路光二路口郵局側騎樓）、東興路4號（信義國中停車場）、東信路35巷47號（東明里里民活動中心）、東信路322-1號（基隆女中信綠里里民活動中心）、劉銘傳路1號（劉銘傳路口肯德基旁）。
