宜蘭壯圍砸8億改善淹水 基隆國家新城牌樓將拆

宜蘭縣壯圍鄉鄰海的壯東、廍後地區易淹水，縣府規畫投入8億餘元改善，去年底向中央爭取經費，預估完成後淹水區域可減少一半。基隆市安樂區國家新城規畫拆除入口牌樓、重建候車亭改善人行環境，規畫設計案已發包，出爐後市府會與在地民眾溝通細節。

代理縣長林茂盛昨勘查壯東、廍後地區，他說，縣府先編列1650萬元設計費用，下月執行，待中央補助到位，下半年發包施工。

縣府水資處表示，壯東抽水站新建工程經費2億400萬元，將設置抽水站，搭配防汛道路、引水渠道箱涵及出水箱涵；廍後抽水站及排水改善工程經費6億1400萬元，將施作抽水站，改建3座橋梁、改善1940公尺護岸。

水資處評估完工後永鎮及復興等地淹水面積可由185公頃減少至96公頃，廍後地區由51公頃改善至25公頃。縣議員陳福山、壯圍鄉長沈清山建議補足抽水機組量能；縣府回應，將各有3機組進駐，也預留1機組空間。

另外，基隆市國家新城住戶近8千人，早年開發時預留人行空間不足，加上常有違停，人行安全惡化。市府2023年起分階段推動改善工程，最後一哩路是拆除社區入口處牌樓及重建候車亭。

議長童子瑋昨會勘表示，國家新城開發超過60年，市府應跨單位整體規畫牌樓現址路廊，讓居民有安心步道跟等車空間。工務處回應，牌樓一帶人行空間委外設計案已發包，近期與地方說明聽取意見。