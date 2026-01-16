民進黨公告基隆市議員提名規則 各選區提2人以上含男、女選將

民進黨基隆市黨部今天公布市議員提名參選人數及策略，各行政區登記人數若超額，協調不成將辦民調決定人選。

民進黨基隆市黨部今天發出市議員選舉公告，中正區、信義區、仁愛區、中正區和七堵區各提名2人，並保障男、女性別分獲提名。安樂區提名3人，保障男、女性別都獲提名，暖暖區提名1人、山地原住民提名1名。平地原住民不提名，配合市長候選人策略運作。

民進黨基隆市黨部表示，入黨連續滿2年以上及黨戶籍屬基隆市黨員，1月26日至30日可至市黨部領表。登記日截止後，若參選人數高於提名人數，由協調小組啟動溝通，協調期為2月2日至6日，無法達成協議，再由黨部在3月2日至3月16日辦理民意調查決定人選。

黨部說，預定2月13日公告第一波市議員提名人，3月27日公告第二波市議員提名人。第二波候選人視民調執行狀況也可提前公告。