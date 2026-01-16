快訊

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

民進黨公告基隆市議員提名規則 各選區提2人以上含男、女選將

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部今天公布市議員提名參選人數及策略，各行政區登記人數若超額，協調不成將辦民調決定人選。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部今天公布市議員提名參選人數及策略，各行政區登記人數若超額，協調不成將辦民調決定人選。圖／民進黨基隆市黨部提供

民進黨基隆市黨部今天公布市議員提名參選人數及策略，各行政區登記人數若超額，協調不成將辦民調決定人選。

民進黨基隆市黨部今天發出市議員選舉公告，中正區、信義區、仁愛區、中正區和七堵區各提名2人，並保障男、女性別分獲提名。安樂區提名3人，保障男、女性別都獲提名，暖暖區提名1人、山地原住民提名1名。平地原住民不提名，配合市長候選人策略運作。

民進黨基隆市黨部表示，入黨連續滿2年以上及黨戶籍屬基隆市黨員，1月26日至30日可至市黨部領表。登記日截止後，若參選人數高於提名人數，由協調小組啟動溝通，協調期為2月2日至6日，無法達成協議，再由黨部在3月2日至3月16日辦理民意調查決定人選。

黨部說，預定2月13日公告第一波市議員提名人，3月27日公告第二波市議員提名人。第二波候選人視民調執行狀況也可提前公告。

基隆 議員 民進黨

延伸閱讀

彰化五連霸議員「交棒」兒子 38歲曾煥燁最後一刻登記參選

批對美關稅談判喪事喜辦 王鴻薇轟簽約賣台：民進黨不敢說這2事

民進黨已執政17年 「他」登記參選彰化市長：決定承擔大局

綠營競爭激烈！江熊一楓涉詐助理費被收押 委託代登記參選彰化縣議員

相關新聞

民進黨公告基隆市議員提名規則 各選區提2人以上含男、女選將

民進黨基隆市黨部今天公布市議員提名參選人數及策略，各行政區登記人數若超額，協調不成將辦民調決定人選。

優質農漁物產掛保證 花蓮豐濱發表六大標章打造「豐濱製造」

花蓮縣豐濱鄉公所鄰近東海岸，有山海物產與美麗風光，但在地震、堰塞湖洪災後觀光大受影響，鄉公所盤點鄉內農特產品，選遊選程及...

基市府要拆國家新城社區牌樓優化人行空間 議長童子瑋要求加強溝通

基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，將拆除社區入口處牌樓及重建候車亭，地方關注未來面貌。基隆市議長童子瑋今辦會勘說...

提高抗洪能力 宜蘭縣府向中央爭取8億元設置壯東、廍後抽水站

宜蘭縣壯圍鄉鄰海的壯東、廍後地區，地勢低平，長年來颱風、大雨容易淹水，縣府規畫新建兩座抽水站，預計需要8億餘元，正向中央...

基隆區漁會年節海鮮禮盒開賣 打卡「八斗子糖果屋」進門市送鯖魚罐頭

基隆區漁會今天推出「2026年節限定海鮮禮盒」，針對不同家庭規模與送禮需求，精選3款海產禮盒，包括龍虎斑、白鯧、鮑魚等魚...

基隆自來水爆管…2萬6000戶停水逾30小時 街頭10處加水站應急

基隆市麥金路自來水管漏水，停水搶修中，4萬多戶用水受影響。水公司第1區管理處預估今天午夜完工再送水，停水期間調度水車送水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。