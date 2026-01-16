愛心結凍 台東創世春節送禮到家經費仍缺3成

快訊

中央社／ 台東縣16日電

創世基金會台東院「寒士吃飽30－送禮到家」活動，春節將送禮物和年夜飯菜給弱勢家庭，讓他們感受到年節的溫暖。活動只剩3週，仍缺3成經費，盼各界伸出援手。

創世基金會台東院今天發布新聞稿表示，強烈冷氣團接連報到全台氣溫驟降，不少民眾感受到寒風刺骨；而在社會角落，許多弱勢家庭面對物價高漲與生活壓力交織，也正默默承受著最煎熬的寒冬，為下一餐、過年該怎麼過而憂心。

創世基金會深刻感受到，社會的愛心卻已結凍。距離即將舉辦的第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動只剩3週，創世台東院經費尚缺3成，疾呼各界在寒冬中伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

台東院表示，對弱勢家庭而言，農曆新年並非熱鬧的開始，而是另一段艱難日子的延續。在台東偏僻的關山村落，一名高齡100歲的人瑞，已臥床4年，其女兒承擔起長時間照顧的責任，日復一日守在床邊，經濟與照護的重擔讓50多歲的她身心早已不堪負荷。

創世基金會「送禮到家」深入台東全縣，將每份年禮與紅包親送到家中。這份關懷不只是物資上的協助，更是讓長期在照護中苦撐的家庭感受到年節的溫暖。

台東院表示，去年天災頻仍，加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世在小額捐款銳減了5萬多筆，即便進入年底節稅與捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均金額也大幅縮水。

台東院表示，不少捐款者表示「物價不斷上漲，荷包變薄，只能先顧好自己。」讓第一線的工作人員不禁感慨「冷的不是天氣，是心裡。」目前「寒士吃飽30」活動僅達6成，許多弱勢朋友引頸期盼的年夜飯仍無著落。

創世基金會表示，創世與華山安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，將於2月2日起，親送至全台1萬4000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。

