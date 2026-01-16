優質農漁物產掛保證 花蓮豐濱發表六大標章打造「豐濱製造」

花蓮縣豐濱鄉公所鄰近東海岸，有山海物產與美麗風光，但在地震、堰塞湖洪災後觀光大受影響，鄉公所盤點鄉內農特產品，選遊選程及水牛、黑豆等產業、產品，今天發表「六大標章」，為在地產品及遊程品質「掛保證」，打造「豐濱製造」品牌擴大行銷推廣。

豐濱鄉公所今天發表六大證明標章，包括豐濱米、豐濱水牛、豐濱黑豆、豐濱印加果、豐濱白蝦、豐濱遊程，都已向經濟部智慧財產局註冊，是縣內首度以鄉鎮層級整合產業，建立具一致性及辨識度的標章系統。

六大標章都是在地特色產業，如豐濱黑豆限定在地原生種，且須種在鄉內農地，而花蓮縣水牛飼養量上千頭，占全台總量4分之1，也多集中在豐濱鄉的海濱及海岸山脈地區放養。

鄉長邱福順說，鄉公所獲得中央資源挹注，從2019年起長時間盤點在地產業，提供輔導並進行研發，希望建立制度協助農、漁民及觀光旅遊業者。六大標章設計以象徵黑潮滋養的太平洋藍，及代表土地豐收的稻穗金為主色，結合山海意象，呈現豐濱鄉的特色。

邱福順今天也與旅遊業者及相關農漁民簽署合作意象書，將逐步將產業技術與經營模式轉移給對應的產銷班及在地業者承接。豐濱大港口社區發展協會常務理事陳杰敏說，黑豆是大港口部落傳統食物，族人傳統會以黑豆釀製成有特殊風味的豆豉及黑豆醬，還研發成氣泡飲，透過標章提升識別度，有助行銷。

原民會副主委陳義信今天出席發表儀式，表示原民會從2023年起，投入資源支持豐濱鄉表推動產業研發與品牌建構，協助深化產業基礎，中央會持續支持並協助地方。