基市府要拆國家新城社區牌樓優化人行空間 議長童子瑋要求加強溝通

基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，將拆除社區入口處牌樓及重建候車亭，地方關注未來面貌。基隆市議長童子瑋今辦會勘說，讓地方居民清楚設計方案最重要。市府表示，規畫設計案已發包，出爐後會與當地民眾溝通，聽取意見。

基市府工務處表示，國家新城社區住戶近8000人，早年開發時，預留人行空間不足，加上常有違規停車，又有基隆客運往來頻繁，人行安全惡化。

市府從2023年起分階段推動國家新城人行環境改善工程，依序完成5處路口設置「綠斑馬」，遷移路旁電桿，打通樂利三街150號至136號間人行道，再新設人行道延伸至樂利三街263巷，讓社區民眾對「行人友善」更有感。

改善工程最後1哩路是拆除社區入口處牌樓及重建候車亭，童子瑋今辦會勘，工務處和都市發展處都派人到場說明。

童子瑋說，國家新城開發超過60年，過去在公車跟道路設計已不敷使用，造成交通亂象。市府拆除牌樓、重建候車亭的方案，在地里長表示不知情，代表市府地方溝通不足，要檢討。

童子瑋表示，市府應跨單位整體規畫牌樓現址路廊，讓居民有安心步道跟等車空間。基隆過去遇到市政難題通常頭痛醫頭、腳痛醫腳，既已編列預算，就應做完整規畫，最重要的是還要讓地方居民清楚理解。