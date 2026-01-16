快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

聽新聞
0:00 / 0:00

基市府要拆國家新城社區牌樓優化人行空間 議長童子瑋要求加強溝通

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，基隆市議長童子瑋（前左）今辦會勘說說，讓地方居民清楚設計方案最重要。圖／基隆市議長辦公室提供
基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，基隆市議長童子瑋（前左）今辦會勘說說，讓地方居民清楚設計方案最重要。圖／基隆市議長辦公室提供

基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，將拆除社區入口處牌樓及重建候車亭，地方關注未來面貌。基隆市議長童子瑋今辦會勘說，讓地方居民清楚設計方案最重要。市府表示，規畫設計案已發包，出爐後會與當地民眾溝通，聽取意見。

基市府工務處表示，國家新城社區住戶近8000人，早年開發時，預留人行空間不足，加上常有違規停車，又有基隆客運往來頻繁，人行安全惡化。

市府從2023年起分階段推動國家新城人行環境改善工程，依序完成5處路口設置「綠斑馬」，遷移路旁電桿，打通樂利三街150號至136號間人行道，再新設人行道延伸至樂利三街263巷，讓社區民眾對「行人友善」更有感。

改善工程最後1哩路是拆除社區入口處牌樓及重建候車亭，童子瑋今辦會勘，工務處和都市發展處都派人到場說明。

童子瑋說，國家新城開發超過60年，過去在公車跟道路設計已不敷使用，造成交通亂象。市府拆除牌樓、重建候車亭的方案，在地里長表示不知情，代表市府地方溝通不足，要檢討。

童子瑋表示，市府應跨單位整體規畫牌樓現址路廊，讓居民有安心步道跟等車空間。基隆過去遇到市政難題通常頭痛醫頭、腳痛醫腳，既已編列預算，就應做完整規畫，最重要的是還要讓地方居民清楚理解。

工務處說，國家新城牌樓一帶人行空間委外設計案已發包，已有初步規畫，近期會與地方入士說明，聽取意見，讓當地社區人車通行環境更安全舒適。

基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，將拆除社區牌樓及重建候車亭。圖／翻攝自GoogleMap
基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，將拆除社區牌樓及重建候車亭。圖／翻攝自GoogleMap
基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，基隆市議長童子瑋（左）今辦會勘說，讓地方居民清楚設計方案最重要。圖／基隆市議長辦公室提供
基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，基隆市議長童子瑋（左）今辦會勘說，讓地方居民清楚設計方案最重要。圖／基隆市議長辦公室提供

人行道 童子瑋 基隆

延伸閱讀

出席「冠軍之路」欣賞會 童子瑋：當選市長不會讓基隆成棒球沙漠

喊話基隆市政府減少不合理預算 童子瑋：支持營養午餐全面免費

【即時短評】謝國樑對決童子瑋 既是藍綠之爭 也是世家比拚人脈

參選基隆市長 童子瑋全市掛看板 藍要求金流不能黑箱 綠說展現行動力

相關新聞

基市府要拆國家新城社區牌樓優化人行空間 議長童子瑋要求加強溝通

基市府推動安樂區國家新城人行環境改善工程，將拆除社區入口處牌樓及重建候車亭，地方關注未來面貌。基隆市議長童子瑋今辦會勘說...

提高抗洪能力 宜蘭縣府向中央爭取8億元設置壯東、廍後抽水站

宜蘭縣壯圍鄉鄰海的壯東、廍後地區，地勢低平，長年來颱風、大雨容易淹水，縣府規畫新建兩座抽水站，預計需要8億餘元，正向中央...

基隆區漁會年節海鮮禮盒開賣 打卡「八斗子糖果屋」進門市送鯖魚罐頭

基隆區漁會今天推出「2026年節限定海鮮禮盒」，針對不同家庭規模與送禮需求，精選3款海產禮盒，包括龍虎斑、白鯧、鮑魚等魚...

基隆自來水爆管…2萬6000戶停水逾30小時 街頭10處加水站應急

基隆市麥金路自來水管漏水，停水搶修中，4萬多戶用水受影響。水公司第1區管理處預估今天午夜完工再送水，停水期間調度水車送水...

台東消防換新帥 基層出身的盧東發正式接棒局長一職

台東縣消防局今完成新舊交接，並舉行局長布達典禮，由縣長饒慶鈴主持。服務消防體系超過42年的局長管建興正式退休，副局長盧東...

基隆麥金路自來水管破裂影響4萬戶 變更工法搶修…等復水要更久

基隆市麥金路口徑1公尺的自來水管漏水，水公司昨天開始搶修，4萬多戶用水受影響。原訂下午4時完工送水，因無法緊鎖螺絲密合，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。