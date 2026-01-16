提高抗洪能力 宜蘭縣府向中央爭取8億元設置壯東、廍後抽水站

宜蘭縣壯圍鄉鄰海的壯東、廍後地區，地勢低平，長年來颱風、大雨容易淹水，縣府規畫新建兩座抽水站，預計需要8億餘元，正向中央爭取經費，代理縣長林茂盛今天會勘，由縣府先編列1650萬元設計費用，待中央補助到位，就能發包施工，預計完工後淹水面積可大幅降低。

林茂盛今天視察壯東抽水站、廍後抽水站及廍後排水改善兩處預定地，了解工程規畫內容、基地條件及周邊排水現況。縣府水利資源處表示，壯東抽水站新建工程經費2億400萬元，將設置一座6cms抽水站，並搭配150公尺防汛道路、18公尺引水渠道箱涵及128公尺出水箱涵；廍後抽水站及廍後排水改善工程經費6億1400萬元，將施作4.5cms抽水站，還將改建3座橋梁及改善1940公尺護岸。

水利資源處評估，兩項工程完工後，永鎮及復興等地區淹水面積可由原本約185公頃減少至96公頃，廍後地區則可由51公頃改善至25公頃，降低豪雨期間積淹水風險，去年底已向中央爭取經費。

縣議員陳福山、壯圍鄉長沈清山都建議，要補足抽水機組量能；縣府回應，將有各3部機組進駐，另外，也預留1部機組的空間。

林茂盛表示，工程經費還在等待中央核定，因為必須與各縣市競爭爭取，縣府已經先編列一共1650萬元設計費，預計下個月起執行，約需7個月，期間會持續聽取地方建議，盼經費順利到位，能在下半年辦理發包。