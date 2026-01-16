日本贈水位計更換　馬太鞍溪堰塞湖水位持續下降

快訊

中央社／ 花蓮縣16日電

日本贈送的投入式（浮標型）水位計電力耗盡，林保署花蓮分署與空勤合作，昨天至馬太鞍溪堰塞湖回收後更換成側岸式水位計。另經降挖工程，水位有效降低，已不構成威脅。

成大防災研究中心與「日本台灣交流協會」合作，去年10月20日在馬太鞍溪堰塞湖投放「投入式（浮標型）水位計」，與原本的「側岸式水位計」搭配。

林業保育署花蓮分署長黃群策今天表示，日本贈的投入式（浮標型）水位計電力可維持2個月，多撐了1個月才耗盡。昨天由空勤總隊直升機及消防署特種搜救人員協助，順利完成回收，將委由日本原廠維修。

花蓮分署表示，已於湖區重新安裝新的側岸式水位計，有太陽能板提供電力，由成功大學防災中心專業團隊協助安裝，確保水位監控能持續運作，即時監測堰塞湖水位變化。

根據水位監測資料顯示，堰塞湖蓄水量從施工前約30萬立方公尺，經過緩慢且穩定的降挖排水作業，今天上午已降至約14.6萬立方公尺。

黃群策說，去年12月28日施工團隊冒險挺進壩頂展開降挖作業，歷經半個多月努力，壩體降挖約2.5公尺，原目標恢復成原有河道，因底部淤泥太深，剩下1週工程，預計持續降低水位。

花蓮分署指出，雖然堰塞湖水量排放進度穩定，但施工過程挑戰多，包括落石彈跳風險及土石滑動堆積於河道，影響運補車輛通行，物資及油量補給一度受阻，後期改由私人直升機業者吊掛運送物資。

馬太鞍溪 堰塞湖 日本台灣交流協會

