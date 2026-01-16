隨著稻苗茁壯 台東關山鎮天后邸家彩繪稻田漸立體

快訊

中央社／ 台東縣16日電

台東關山鎮農會的米國學校稻田彩繪「天后邸家」，隨著稻苗的茁壯，已逐漸呈現立體景象，莊嚴的媽祖化作大地的色彩。

農曆春節連假可考慮到台9線台東縣關山鎮農會「米國學校」的彩繪稻田一遊。近日隨著稻苗的長大，彩繪的圖形逐漸立體化，呈現完整的圖形「天后邸家」。

米國學校今年的彩繪稻田創作「天后邸家」，將媽祖的莊嚴化作大地的色彩。「天后邸家」彩繪稻田總面積1公頃，涵蓋4塊田區，相較以往增加2塊，共採用6種顏色秧苗，包括鮮綠、淺果綠、亮黃、靛藍、土棕及深色，是歷年最豐富的配色。

米國學校校長彭衍芳今天告訴中央社記者，「天后邸家」作品以台東縱谷歷史悠久的信仰中心－關山天后宮為靈感，天后宮自清光緒20年起香火綿延，守護地方至今，象徵媽祖慈悲庇佑與安定人心的力量。

「邸家」取自台語發音「在此」，意為找到內心安在的家，呼應信仰帶來的歸屬與力量。在台灣，宗教信仰多元並存，彼此交融共榮，展現出獨特的文化風貌，作品也期望傳遞這份安心與祝福。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，休假或是春節連假不妨來台東縱谷的關山鎮走走，欣賞今年全新呈現的彩繪稻田作品「天后邸家」，感受農村風景與藝術結合的美好時光。這次彩繪稻田象徵媽祖長年守護地方、安定人心，也希望來到關山的朋友，都能在這片土地上，找到一份安心與歸屬。

邱美玲表示，彩繪稻田設於米國學校周邊，交通方便。從關山火車站出站後，騎乘YouBike約10分鐘即可抵達，沿途稻田與山景相伴，是假日散步、拍照的好選擇。休假時，歡迎來關山走走，看看稻田、吹吹縱谷的風，在簡單的旅程中，感受屬於關山的慢生活。

彩繪 台東 媽祖

