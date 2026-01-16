基隆區漁會年節海鮮禮盒開賣 打卡「八斗子糖果屋」進門市送鯖魚罐頭

基隆區漁會今天推出「2026年節限定海鮮禮盒」，針對不同家庭規模與送禮需求，精選3款海產禮盒，包括龍虎斑、白鯧、鮑魚等魚產品，供民眾選購。

基隆區漁會表示，海鮮禮盒均採用保麗龍盒包裝，隨貨附贈精美提袋，並提供享免運費優惠。3款禮盒分別為珍品海宴．頂級禮盒售價3680元，包含多種高單價海鮮，份量澎湃的旗艦組合。春暖花開．團圓禮盒售價2680元，精選熱門海味，適合中型家庭圍爐。嚴選新春．吉祥禮盒售價1680元，包含年菜必備魚種，屬高CP值入門首選。

區漁會除了在年前推出海鮮禮盒，漁會大樓外牆近期也完成翻新，主題是「八斗子糖果屋」，打造漁港新地標。區漁會邀請民眾前來感受「八斗子糖果屋」繽紛魅力。

漁會說，民眾只要親自前往門市，拍攝「八斗子糖果屋」彩色建築，並將如童話般的繽紛地景照片，上傳個人社群平台打卡分享，即可獲贈1罐「鯖魚罐頭」。贈品數量有限，送完為止。