基隆自來水爆管...2萬6000戶停水逾30小時 街頭10處加水站應急

基隆市麥金路自來水管漏水，停水搶修中，4萬多戶用水受影響。水公司第1區管理處預估今天午夜完工再送水，停水期間調度水車送水，並設10處臨時加水站供民眾取水，降低對民眾日常生活的影響。

麥金路下方共埋設4支混凝土水管，2支口徑1.2公尺，輸送八堵抽水站的原水到淨水場，2支口徑1公尺，輸送自來水供應用戶。水公司昨天下午發現其中1支輸送自來水的水管破裂，停止輸水進場搶修。

水公司第1區管理處今天表示，施工廠商15日下午5時進場，原估下午4時完成，但因現場地下管線複雜，增加施工難度，並顧及周邊電管、油管等其他管線安全，緊急變更工法，完工時間延到17日0時，預估送水後2小時平地恢復供水，6小時高地恢復供水。

事故發生後，台水公司與基隆市政府成立「麥金路搶修任務群組」，即時回報施工、停水、復水及道路通行資訊，共同降低對市民生活的影響。