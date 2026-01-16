基隆自來水爆管...2萬6000戶停水逾30小時 街頭10處加水站應急

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市麥金路自來水管漏水，4萬多戶用水受影響。台水公司搶修期間，設置10處臨時加水站供民眾取水，降低對民眾日常生活的影響。記者邱瑞杰／攝影
基隆市麥金路自來水管漏水，停水搶修中，4萬多戶用水受影響。水公司第1區管理處預估今天午夜完工再送水，停水期間調度水車送水，並設10處臨時加水站供民眾取水，降低對民眾日常生活的影響。

麥金路下方共埋設4支混凝土水管，2支口徑1.2公尺，輸送八堵抽水站的原水到淨水場，2支口徑1公尺，輸送自來水供應用戶。水公司昨天下午發現其中1支輸送自來水的水管破裂，停止輸水進場搶修。

水公司第1區管理處今天表示，施工廠商15日下午5時進場，原估下午4時完成，但因現場地下管線複雜，增加施工難度，並顧及周邊電管、油管等其他管線安全，緊急變更工法，完工時間延到17日0時，預估送水後2小時平地恢復供水，6小時高地恢復供水。

事故發生後，台水公司與基隆市政府成立「麥金路搶修任務群組」，即時回報施工、停水、復水及道路通行資訊，共同降低對市民生活的影響。

台水表示，已調度12輛水車及35組加水桶，並規畫水車巡迴路線，提供民眾取水使用。因應停水影響用戶用水，目前已設置10處臨時加水站，地點分別在忠一路20號（仁祥診所旁）、三總後門孝三路29巷口、仁二路134號旁（仁愛國小對面台電公司）、安樂路一段152號（老大公廟前）、成功一路144號寶雅對面（朝棟里光華國宅）、光二路1號（成功一路光二路口郵局側騎樓）、東興路4號（信義國中停車場）、東信路35巷47號（東明里里民活動中心）、東信路322-1號（基隆女中信綠里里民活動中心）、劉銘傳路1號（劉銘傳路口肯德基旁）。

