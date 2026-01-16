台東消防換新帥 基層出身的盧東發正式接棒局長一職

台東縣消防局今完成新舊交接，並舉行局長布達典禮，由縣長饒慶鈴主持。服務消防體系超過42年的局長管建興正式退休，副局長盧東發接棒升任新任局長，消防局多個要職也同步調整，象徵台東消防正式邁入新階段。

饒慶鈴致詞時特別向管建興致敬，感謝他把人生最精華的歲月留在台東。她說，從警察局消防隊長到消防局成立後長期擔任局長，管幾乎見證縣內消防重要轉變，也讓公共安全與消防表現上，長年被評為全國前段班。

隨著老將交棒，新局長盧東發正式走馬上任。盧從基層一路做起，熟悉第一線救災與救護實務，被同事視為「很懂現場」的主管。縣府也期待他在既有基礎上，延續全縣消防穩定、專業的風格，同時為組織帶來新想法。

這波人事調整中，幾個關鍵位置也備受關注。原主任秘書林建誠接任副局長，未來將協助統籌整體救災救護業務；主任秘書由荊偉泰出任，負責行政與幕後運作的穩定度。

另第一線單位方面，原關山大隊長吳寶龍調任台東大隊長，民力運用及訓練科長則由林信宏接掌；關山大隊長改由郭俊宏接任，緊急救護科長則由柯智升出線，整體布局被視為經驗派加年輕戰力的組合。

饒慶鈴也向新團隊提出期待，面對台東狹長地形、山海並存的救災環境，消防工作不只拚速度，也要顧安全。她強調，縣府會持續更新消防車輛與裝備，並善用科技與跨局處合作，同時把防災觀念帶進社區，讓全民都有自救、互救的能力。