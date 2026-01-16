基隆麥金路自來水管破裂影響4萬戶 變更工法搶修...等復水要更久

基隆市麥金路口徑1公尺的自來水管漏水，水公司昨天開始搶修，4萬多戶用水受影響。原訂下午4時完工送水，因無法緊鎖螺絲密合，要改裝不鏽鋼管再焊接，完工時間要再往後延，水公司表示會增設取水點，加派水車應急。

自來水公司第1區管理處表示，麥金路下方共埋設4支混凝土水管，其中2支口徑1.2公尺，輸送八堵抽水站的原水到淨水場，2支口徑1公尺，輸送自來水供應用戶。昨天發現麥金路面滲出水來，開挖發現有支輸送自來水的水管破裂，停止輸水以利搶修。

水公司第1區管理處昨天公告施工時間是昨天下午5時至今天下午4時，估計將有2萬6000戶多停水，另有2萬多戶降壓供水。麥金路原本雙向各2線車道，因為施工雙向各封閉1線車道，交通尖峰時段，塞車情況也更嚴重。

基隆市長謝國樑今天上午到現場了解搶修進度，水公司1區處處長張子中說，原因計畫安裝延性鑄鐵管與混凝土水管接合，但今早放樣時發現，因為相鄰管路妨礙，會有7、8顆螺絲無法鎖住，勉強安裝可如期在下午4點完成，但會有漏水疑慮。

張子中表示，工程人員討論後，決定改用不鏽鋼水管，並以焊接取代鎖螺絲，以防後患。施工時間粗估會延到今天午夜12時，如果時間要更長，也一定會漏夜完成。

安樂區選出的多名議員到場，關切搶修工程進度。他們說，社區大樓的水塔有蓄水，可以應急一兩天，擔心今晚民眾的生活會更鳥便。至於沒有蓄水的用戶，水公司應該加派水車、多設取水點，減低對民眾的生活的干擾。

水公司昨天臨時停水引發民怨，謝國樑說，水公司即使發「新聞稿」，市民不見得都能接收到停水資訊。今天先讓水公司施工搶修，等這件事情結束後，市府在與水公司建立新的應變機制。市府先前跟台鐵、高速公路局互動，也是在發生事故告一段落後，再建立緊急通報機制。