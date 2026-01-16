過年送禮也能做公益 台東庇護工場春節禮盒85折登場

農曆春節將近，可能有人已開始煩惱要送什麼禮盒。今年台東縣多家庇護工場與身心障礙者社區日間作業設施，聯合推出春節禮盒優惠活動，即日起到2月10日止，所有參與單位的禮盒通通85折，每個單位限量1000盒，售完為止。

這些禮盒，從烘焙、料理、包裝到貼標，幾乎每一個步驟都能看到身心障礙者親手參與的身影。有學員笑說，最期待的不是過年放假，而是看到自己做的產品被帶回家、送給親友，「那種感覺，真的很有成就感」。

參與單位透露，平常販售庇護產品，最大的困難不是品質，而是「被看見」。對身心障礙者來說，這樣的工作不只是收入來源，更是生活節奏與自信的累積。

今年共有6個單位參與活動，包括3家庇護工場與3家社區日間作業設施，產品內容涵蓋烘焙點心、熟食與年節伴手禮，適合企業送禮，也適合家庭自用。不少企業也趁此機會大量採購，既完成年節送禮需求，也用實際行動支持在地就業。

參與單位分別位在台東市民航路的牧心智能發展中心附設庇護烘焙工場，主打手作烘焙點心；台東市中山路、縣府後方停車場旁的伊甸基金會附設嗎哪食堂庇護工場，以熟食與餐點見長；以及位在正氣路的晟心餐飲庇護工場，多年來累積不少老顧客。