快訊

直播／台美關稅拍板15%不疊加！賴清德總統上午11點將發表重要談話

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

過年送禮也能做公益 台東庇護工場春節禮盒85折登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
農曆春節將近，台東縣內多家庇護工場與身心障礙者社區日間作業設施，聯合推出春節禮盒優惠活動，即日起到2月10日止，所有參與單位的禮盒通通85折，每個單位限量1000盒，售完為止。記者尤聰光／攝影
農曆春節將近，台東縣內多家庇護工場與身心障礙者社區日間作業設施，聯合推出春節禮盒優惠活動，即日起到2月10日止，所有參與單位的禮盒通通85折，每個單位限量1000盒，售完為止。記者尤聰光／攝影

農曆春節將近，可能有人已開始煩惱要送什麼禮盒。今年台東縣多家庇護工場與身心障礙者社區日間作業設施，聯合推出春節禮盒優惠活動，即日起到2月10日止，所有參與單位的禮盒通通85折，每個單位限量1000盒，售完為止。

這些禮盒，從烘焙、料理、包裝到貼標，幾乎每一個步驟都能看到身心障礙者親手參與的身影。有學員笑說，最期待的不是過年放假，而是看到自己做的產品被帶回家、送給親友，「那種感覺，真的很有成就感」。

參與單位透露，平常販售庇護產品，最大的困難不是品質，而是「被看見」。對身心障礙者來說，這樣的工作不只是收入來源，更是生活節奏與自信的累積。

今年共有6個單位參與活動，包括3家庇護工場與3家社區日間作業設施，產品內容涵蓋烘焙點心、熟食與年節伴手禮，適合企業送禮，也適合家庭自用。不少企業也趁此機會大量採購，既完成年節送禮需求，也用實際行動支持在地就業。

參與單位分別位在台東市民航路的牧心智能發展中心附設庇護烘焙工場，主打手作烘焙點心；台東市中山路、縣府後方停車場旁的伊甸基金會附設嗎哪食堂庇護工場，以熟食與餐點見長；以及位在正氣路的晟心餐飲庇護工場，多年來累積不少老顧客。

另3家身心障礙者社區日間作業設施（小作所）加入，有位在傳廣路的李勝賢文教基金會小作所、台東市中興路的台灣自閉兒家庭關懷協會及太麻里金崙的天主教白永恩神父社會福利基金會小作所。

這些禮盒，從烘焙、料理、包裝到貼標，幾乎每一個步驟，都能看到身心障礙者親手參與的身影。記者尤聰光／攝影
這些禮盒，從烘焙、料理、包裝到貼標，幾乎每一個步驟，都能看到身心障礙者親手參與的身影。記者尤聰光／攝影

庇護工場 禮盒 台東

延伸閱讀

高鐵凌晨開賣春節車票卻卡卡？ 網：2026新年史上最難搶

準備開搶！高鐵春節列車明天0時開放訂票 加開395班次

雙溪中正社區歲末餐會熱鬧登場 鄉親齊聚迎新年

嘉市普發6000元 65歲長者加發春節禮金1000

相關新聞

影／台東拆危老建築...怪手轟隆墜樓 嚇壞居民

台東市正氣北路一處巷弄內的建築工地上周六驚傳工安意外。一台2樓拆除作業的怪手，疑似因施工平台突然傾斜，整台機具連同駕駛瞬...

全台「鏟子超人」為重度昏迷的她集氣 今天終於出院了

台鐵花蓮志學站33歲盧姓女副站長，上月下班騎機車返家途中出意外，顱內出血一度重度昏迷，全台鏟子超人幫集氣，盧也展現驚人毅...

基隆自來水主幹管漏水搶修！2.6萬戶停水、2萬戶降壓供水 影響範圍曝

基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降...

最有年味宜蘭「NOW傳藝」推新戲 迎春踩街跋杯、市集展覽活動超精彩

宜蘭傳藝園區2026新春推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，整合傳統戲曲、精湛工藝與多元展覽，打造具有文化深度的走春盛宴...

基隆郵局局長交接 板橋郵局副局長吳聰明接任、林賽萍升任總公司處長

基隆郵局原局長林賽萍升任中華郵政公司集郵處處長，新任局長吳聰明今上任。基隆市副市長邱佩琳和基隆市議長都受邀出席交接典禮。...

結婚就有錢拿！台東延平鄉砸60萬留人 新人最高補助4萬元

為替青年留鄉生活多加一把力，台東縣延平鄉公所今年主動編列新台幣60萬元經費，推出全縣首見的「結婚補助」方案。政策實施後不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。