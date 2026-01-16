影／台東拆危老建築...怪手轟隆墜樓 嚇壞居民

台東市正氣北路一處巷弄內的建築工地上周六驚傳工安意外。一台2樓拆除作業的怪手，疑似因施工平台突然傾斜，整台機具連同駕駛瞬間失去支撐，直接墜落到1樓，巨大聲響嚇壞周邊居民。雖然工地方強調人員平安，但鄰里卻對施工安全與生活品質表達強烈不安，擔心老舊社區恐成下一個受害者。

從附近住戶提供的監視器畫面可見，事發當下怪手原本停放在2樓拆除區域，卻在短短幾秒內失衡滑落，重重摔到1樓，現場一度陷入混亂。住在隔壁的陳先生回想當時情況仍心有餘悸，他表示，當下聽到宛如爆炸般的巨響，衝出門查看才發現怪手已經掉下來，「光是看到畫面就覺得很可怕，真的很難相信工人沒有受傷」。

對此，工地陳姓負責人出面說明，該工程屬於老舊社區的危老重建計畫，未來將規畫為社會住宅及日照中心。他解釋，近期台東地區地震頻繁，加上舊建築結構不穩，導致地板出現傾斜，怪手才會在作業時滑動失衡。他強調，現場皆依規定設置防護措施，事發時也未造成任何人員傷亡。

南區職業安全衛生中心指出，台東縣府接獲通報後已掌握情況，確認事故並未造成重大傷害。上周稽查人員才剛到台東巡查工地，並針對可能存在的工安風險提出改善建議；事故發生時，怪手駕駛及時跳離駕駛座，僅受到輕微驚嚇。

周邊住戶對施工期間產生的大量噪音與粉塵早已怨聲載道。鄰居抱怨，工地自去年12月動工以來，直到最近才開始架設防塵網與灑水措施，灰塵整天往屋裡跑，根本躲不掉。另巷口的麵攤生意受到影響，自己開店顧店時，得反覆清理桌椅與地板，口罩幾乎不敢拿下，深怕長期吸入粉塵影響健康。

對於防塵措施不足的質疑，陳姓負責人坦承，拆除初期確實有未盡周全之處，目前已加強灑水頻率並全面補齊防護設施，希望能將對社區的干擾降到最低。