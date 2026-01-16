快訊

台東已49家餐飲業加入！「循環容器」5年慢慢走進日常

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府持續推動「可循環容器盛裝餐點業者輔導計畫」，5年來已增加49家業者完成導入循環容器，店家涵蓋全縣16個鄉鎮市。圖／台東縣環保局提供
在台東外帶便當不用一次性餐盒，這樣的習慣，悄悄形成。台東縣政府推動「可循環容器盛裝餐點業者輔導計畫」近5年，從一開始願意嘗試的業者不到10家，如今已有49家餐飲店加入，足跡遍布全縣16個鄉鎮市，讓循環容器不再只是口號，而是越來越多民眾生活中的選項。

有參與計畫的店家直言，剛開始其實很掙扎，「一開始最怕客人不習慣，還要多花時間解釋，真的很累。」

市區一間簡餐店吳老闆說，剛導入時，確實常被問「為什麼不能用免洗餐盒」，但隨著越來越多人理解環保概念，現在反而有熟客會主動詢問能不能用循環容器，有些客人還會自己帶餐具來，覺得滿感動的。

也有業者提到，實務上最大的挑戰在清洗與人力。循環容器不是用完就算，清洗、消毒都要更仔細，忙的時候真的會手忙腳亂。不過在縣府提供輔導與流程建議後，慢慢找到適合自己的節奏，反而覺得整體用餐品質變得更好，餐具耐用、好看，客人用餐感受也不差。

縣府統計，這項計畫推動初期，參與店家寥寥可數，多半抱持觀望態度；但隨著民眾環保意識提升，加上政策輔導與實際案例累積，加入的餐飲業者逐年增加，從市區到鄉鎮小店，都能看到循環容器的身影。對不少業者來說，這不只是做環保，更是一種「跟客人一起改變生活方式」的過程。

環保局也指出，透過業者提供循環容器、民眾自備餐具的雙向配合，確實減少不少一次性餐盒與塑膠餐具的使用量，垃圾量下降，清運與後端處理壓力也跟著減輕。更重要的是，讓減廢不再是額外負擔，而是自然融入日常的一個選擇。

有民眾分享，現在外食時會特別留意哪些店家有提供循環容器，「能少丟一個餐盒，就覺得自己有做點什麼，心裡比較踏實」。

環保局表示，未來仍會持續輔導更多餐飲業者加入，也希望透過一點一滴的改變，讓「一餐少一個垃圾」，成為台東的生活日常。畢竟，循環容器不是一下子改變世界，而是慢慢改變習慣，而這5年來的成長，正是最好的證明。

台東縣政府持續推動「可循環容器盛裝餐點業者輔導計畫」，5年來已增加49家業者完成導入循環容器，店家涵蓋全縣16個鄉鎮市。圖／台東縣環保局提供
