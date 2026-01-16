聽新聞
宜蘭縣長選舉 藍今協調

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

2026宜蘭縣長選舉，國民黨今將協調人選，其中有意角逐的議長張勝德年初即啟動問政懇託會，立委吳宗憲前天發表「囝仔我來顧」教育4大政策。民眾黨參選人陳琬惠目前聚焦北宜高鐵議題；民進黨參選人林國漳昨提參選政見，要補助宜蘭0至6歲幼兒醫療掛號費。

吳宗憲宣布啟動「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，他表示，未來將以徒步、掃街等方式走遍宜蘭12鄉鎮，深入大街小巷傾聽不同族群的心聲；昨在羅東鎮辦第二場。

他提出的政策包括公立國中小免費營養午餐經費從現行60元加碼至65元；國小課後照顧班全面免費，並視需求延長至晚間7時，寒暑假也開班，由政府分擔照顧責任；公立國中小及幼兒園學童每周兌換1瓶鮮奶，守護孩子健康；公立高中職學生書籍費與校內課後輔導費免收，減輕家長負擔。

林國漳宣布「健康起跑點，醫療零距離」政見並表示，具體方案一般門診每次補助上限100元，急診每次上限200元，每人每年補助上限10次。目前0至3歲兒童健保部分負擔全免，6歲以下則多補助中低收弱勢幼兒，因此補助0至6歲掛號費。他說，符合資格幼兒有1萬6886人，每人每年補助10次預算2400萬元，比例不高，卻能對青年家庭產生最直接的幫助。

