基隆郵局局長交接 板橋郵局副局長吳聰明接任、林賽萍升任總公司處長

基隆郵局原局長林賽萍升任中華郵政公司集郵處處長，新任局長吳聰明今上任。基隆市副市長邱佩琳和基隆市議長都受邀出席交接典禮。吳聰明說，會持續精進郵政服務品質，凝聚團隊向心力，為民眾提供更優質多元的郵政服務。

基隆郵局今天舉辦局長交接儀式，在中華郵政副總經理藍淑貞監交，以及地方仕紳貴賓見證下，林賽萍將印信交接給吳聰明，場面莊重溫馨，典禮順利圓滿。

基隆郵局表示，林賽萍去年1月15日接任局長，積極推動郵務、儲匯與壽險業務發展，強化服務品質及同仁向心力，帶領團隊屢創佳績，深獲同仁及地方民眾肯定。調升任總公司集郵處處長，象徵其多年深耕郵政體系、專業與領導能力備受肯定。

吳聰明為世新大學企業管理碩士，1994年經郵政特考及格進入郵政體系，擔任外勤投遞工作。1999年普考及格後調任窗口服務。後來高考及格，2006年起歷任總公司人力資源處、集郵處助理管理師、副管理師、管理師、科長及副處長等職務，實務經驗豐富，行政歷練完整。去年3月調任板橋郵局副局長，累積基層與管理雙重實務，今天接掌基隆郵局。

邱佩琳致詞時說，基隆郵局多年來不只是提供郵政服務，更是地方社區的重要夥伴。去年響應地方需求，出資協助完成七堵候車亭建設，實質改善市民候車環境，展現企業資源回饋地方的具體行動。