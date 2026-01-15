快訊

全台「鏟子超人」為重度昏迷的她集氣 今天終於出院了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵花蓮志學站盧姓副站長在花蓮慈院治療36天，今天出院，用左手寫下「平安」，感謝全台網友集氣。圖／花蓮慈院提供
台鐵花蓮志學站盧姓副站長在花蓮慈院治療36天，今天出院，用左手寫下「平安」，感謝全台網友集氣。圖／花蓮慈院提供

台鐵花蓮志學站33歲盧姓女副站長，上月下班騎機車返家途中出意外，顱內出血一度重度昏迷，全台鏟子超人幫集氣，盧也展現驚人毅力，今天順利出院，因右手骨折還需復健，已練就「左右開弓」的她用左手寫下「平安」，向全台網友、家人及醫療團隊表達謝意。

盧姓女副站長在台鐵服務多年，人緣非常好，工作認真，洪災期間因大量鏟子超人湧入車站，她都熱情引導。車禍發生後重度昏迷住進花蓮慈濟醫院加護病房，有網友在社群平台發布訊息，不少網友留言加油打氣，祝福她早日脫險。

她的主治醫師、花蓮慈院神經外科主任蔡昇宗說，盧副站長住院期間由急診、加護病房、神經外科接力照護，並結合骨科、整形外科、復健科及中醫團隊共同參與，從上月11日事發到今天出院，關鍵的36天她先在加護病房度過最危險的兩周，隨後轉入一般病房進行兩周多的觀察與照護。

院方今天歡慶盧副站長出院，準備掛有鈴鐺的平安吊飾當作禮物，象徵她「平安來鈴（臨）」，盧副站長右手骨折也還需接受復健，但她適應能力很好，在一般病房把自己練成左右開弓，現在已能用左手自理生活起居，寫下「平安」兩字。

盧副站長的媽媽說，知道女兒出事，心都碎了，也多次有負面念頭，生怕女兒可能醒不過來，還好家人都沒想過放棄，女兒也真的奇蹟醒過來，非常感謝醫療團隊及全台網友的集氣祝福。

台鐵花蓮志學站盧姓副站長（右）下班返家時發生意外，在花蓮慈院治療36天，今天平安出院。圖／花蓮慈院提供
台鐵花蓮志學站盧姓副站長（右）下班返家時發生意外，在花蓮慈院治療36天，今天平安出院。圖／花蓮慈院提供
台鐵花蓮志學站盧姓副站長在花蓮慈院治療36天，今天出院，用左手寫下「平安」，感謝全台網友集氣。圖／花蓮慈院提供
台鐵花蓮志學站盧姓副站長在花蓮慈院治療36天，今天出院，用左手寫下「平安」，感謝全台網友集氣。圖／花蓮慈院提供

