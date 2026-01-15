快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆自來水主幹管漏水搶修！2.6萬戶停水、2萬戶降壓供水 影響範圍曝

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／讀者提供
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／讀者提供

基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。

自來水第一區管理處傍晚發布停水公司，指因麥金路自來水幹管漏水，封閉管路搶修，造成供水管線區域用戶，16日下午4時前停水或降壓供水。

停水區域：

七堵區：八德路、麥金路。

中山區：中山一路、中華路、健民街、基隆港港西聯絡道路、成功二路、通仁街、通明街。

仁愛區：仁五路、光一路、光二路、公園街、劉銘傳路、基隆港港西聯絡道路、孝一路、孝三路、孝二路、孝四路、安一路、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、忠四路、愛七路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、自來街、華一街、華三街、華二街、華五街、華六街、華四街。

信義區：六和街、培德路、月眉路、東信路。

安樂區：中山一路、八德路、安和二街、安樂路一段、安樂路二段、崇德路、成功一路、樂一路、西定高架道路、麥金路。

降壓供水區域：

中山區：中山一路、中山三路、中山二路、中山四路、中華路、仁安街、仙洞街、健民街、光華路、基隆港港西聯絡道路、基隆港西岸聯外道匝道、基隆港西岸聯外道引道、基隆港西岸聯外道路、太白街、安一路、復旦路、復興路、忠一路、成功二路、新民路、新生路、新西街、港西街、西定路、西定高架道路、通仁街、通明街。

中正區：中正路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、愛三路、愛四路、義一路、義二路。

仁愛區：仁一路、仁三路、仁二路、仁五路、仁四路、劉銘傳路、孝四路、安一路、崇安街、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、義三路、義五路、龍安街。

信義區：中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路。

安樂區：定國街、新西街、西定路、西定高架道路。

基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／自來水第一區管理處提供
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／自來水第一區管理處提供
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／自來水第一區管理處提供
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／自來水第一區管理處提供
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，全市超過2萬6000戶停水（藍色區域），另有超過2萬戶降壓供水（綠色區域）。圖／擷取自自來水公司網站
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，全市超過2萬6000戶停水（藍色區域），另有超過2萬戶降壓供水（綠色區域）。圖／擷取自自來水公司網站
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／讀者提供
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／讀者提供
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／讀者提供
基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／讀者提供

停水 基隆

延伸閱讀

山水質堪慮、夏天缺水 汐止區長青里盼接自來水

南市6自來水延管工程獲近3000萬元補助 拚年底完工

寒流來襲…基隆部分住戶水量不足難驅動熱水器 沒熱水洗澡惹怨

南投明天大停水23小時 影響5鄉鎮市4.5萬戶…水公司緊急因應

相關新聞

吶喊要高鐵 宜蘭不分藍綠拉布條要求快核定

高鐵延伸宜蘭計畫近期遭藍、綠前官員批評錯誤政策，地方擔心計畫生變，宜蘭藍、綠政治人物昨到縣府拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵」，...

全台「鏟子超人」為重度昏迷的她集氣 今天終於出院了

台鐵花蓮志學站33歲盧姓女副站長，上月下班騎機車返家途中出意外，顱內出血一度重度昏迷，全台鏟子超人幫集氣，盧也展現驚人毅...

基隆自來水主幹管漏水搶修！2.6萬戶停水、2萬戶降壓供水 影響範圍曝

基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降...

最有年味宜蘭「NOW傳藝」推新戲 迎春踩街跋杯、市集展覽活動超精彩

宜蘭傳藝園區2026新春推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，整合傳統戲曲、精湛工藝與多元展覽，打造具有文化深度的走春盛宴...

立委推動台東重啟公地放領 締寫農業新頁

停辦逾17年的公地放領，內政部14日通過台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地、面積約2.82公頃之放領案，宣...

結婚就有錢拿！台東延平鄉砸60萬留人 新人最高補助4萬元

為替青年留鄉生活多加一把力，台東縣延平鄉公所今年主動編列新台幣60萬元經費，推出全縣首見的「結婚補助」方案。政策實施後不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。