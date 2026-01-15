基隆自來水主幹管漏水搶修！2.6萬戶停水、2萬戶降壓供水 影響範圍曝

基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。

自來水第一區管理處傍晚發布停水公司，指因麥金路自來水幹管漏水，封閉管路搶修，造成供水管線區域用戶，16日下午4時前停水或降壓供水。

停水區域：

七堵區：八德路、麥金路。 中山區：中山一路、中華路、健民街、基隆港港西聯絡道路、成功二路、通仁街、通明街。 仁愛區：仁五路、光一路、光二路、公園街、劉銘傳路、基隆港港西聯絡道路、孝一路、孝三路、孝二路、孝四路、安一路、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、忠四路、愛七路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、自來街、華一街、華三街、華二街、華五街、華六街、華四街。 信義區：六和街、培德路、月眉路、東信路。 安樂區：中山一路、八德路、安和二街、安樂路一段、安樂路二段、崇德路、成功一路、樂一路、西定高架道路、麥金路。

降壓供水區域：

中山區：中山一路、中山三路、中山二路、中山四路、中華路、仁安街、仙洞街、健民街、光華路、基隆港港西聯絡道路、基隆港西岸聯外道匝道、基隆港西岸聯外道引道、基隆港西岸聯外道路、太白街、安一路、復旦路、復興路、忠一路、成功二路、新民路、新生路、新西街、港西街、西定路、西定高架道路、通仁街、通明街。 中正區：中正路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、愛三路、愛四路、義一路、義二路。 仁愛區：仁一路、仁三路、仁二路、仁五路、仁四路、劉銘傳路、孝四路、安一路、崇安街、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、義三路、義五路、龍安街。 信義區：中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路。 安樂區：定國街、新西街、西定路、西定高架道路。

基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／自來水第一區管理處提供

基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，全市超過2萬6000戶停水（藍色區域），另有超過2萬戶降壓供水（綠色區域）。圖／擷取自自來水公司網站

基隆市安樂區麥金路自來水管漏水，水公司正在搶修，今天傍晚起至明天下午4時止，全市超過2萬6000戶停水，另有超過2萬戶降壓供水。圖／讀者提供