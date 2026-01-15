宜蘭太平山遊樂區小年夜午後休園 大年初一迎賓

快訊

中央社／ 宜蘭縣15日電

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，太平山國家森林遊樂區依往例，2月15日（小年夜）中午12時之後將休園大掃除，2月17日（大年初一）上午8時才會恢復開園迎賓。

位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名景點。因應農曆新年，林保署宜蘭分署今天發布春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、車潮總量管制措施等資訊。

宜蘭分署表示，每年除夕是園區全年唯一公告的休園日，而除夕前一天的小年夜將除舊布新大掃除，因此今年2月15日（小年夜）園區上午7時30分開園，中午12時之後全區休園，直到2月17日（大年初一）上午8時才會恢復開園。大年初二起，不分平假日每天清晨6時開園，晚間8時休園。

宜蘭分署提醒民眾，因應小年夜提早休園，當天園區蹦蹦車的末班車為上午10時30分、返程班次為中午12時，太平山莊午餐時段不供餐；國光客運僅行駛至園區的鳩之澤溫泉區，返程提前於中午12時由鳩之澤溫泉區發車。

大年初一配合園區上午8時開園，蹦蹦車現場售票延至上午9時開始，首班車上午9時30分、末班車下午2時30分。大年初二起，現場售票恢復為上午7時開始，首班車上午7時30分、末班車下午2時30分。蹦蹦車每天僅有8班車次，車位有限，僅能現場購票，提醒遊客可在遊樂區官網查詢售票情形。

宜蘭分署指出，為維護遊憩品質，太平山國家森林遊樂區不分平假日，每天實施車輛動態總量管制，當進入車輛總數達1000輛時，啟動一出一進交管機制。

宜蘭 森林遊樂區 小年夜

