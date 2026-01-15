快訊

ChatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

最有年味宜蘭「NOW傳藝」推新戲 迎春踩街跋杯、市集展覽活動超精彩

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭傳藝園區今天公布2026新春推出「馬上出發NOW傳藝」系列活動。記者戴永華／攝影
宜蘭傳藝園區今天公布2026新春推出「馬上出發NOW傳藝」系列活動。記者戴永華／攝影

宜蘭傳藝園區2026新春推出「上出發NOW傳藝」主題活動，整合傳統戲曲、精湛工藝與多元展覽，打造具有文化深度的走春盛宴。年度新戲「齊天大聖嬉遊記」21日起登場，初一初二縣民免費入園，年節期間每天都有精彩活動包括踩街、跋杯、手作體驗及市集等，傳統百藝裝飾而成的文昌街更是充滿年味。

年度新戲「齊天大聖嬉遊記」1月21日起登場，每天10時30分、下午2時演出兩場，地點在宜蘭傳藝園區-魯班街/文昌街兩路並行-廟埕廣場-臨水劇場，沿路有跳鼓陣、傳統戲曲與高空特技；另外五洲桃興閣掌中劇團持續一個月小駐園，演出「土地公與虎爺」布袋戲，周一至周四下午1時；周五至周日下午1時、下午3時30分，演出地點在宜蘭傳藝廟埕廣場。

2月17日至2月22日安排「財神迎喜踩街」，Q版財神造型熱鬧登場，每天上午11時30分及下午2時30快閃與遊客互動合影；2月17日至2月22日下午3時至3時30分在文昌祠前有「飛馬呈祥-跋杯祈福」，當天消費滿588元以上發票或購買全聯福袋跋杯券、祈福點燈組，可參加跋杯，有機會獲得馬年紀念錢母；20日上午11時，從園區巧藝館到文昌街，福利熊與大全熊出現向大家拜年。

開展中的「世紀初戀．楊麗花歌仔戲特展」重現歌仔戲璀璨風華，值得一看；體驗活動方面，2月14、15日上午11時及下午2時30分在廟埕廣場，分別推出剪紙、紅包與銀柳手作等體驗，2月17日至21日新春「馬上好市集」，集結特色品牌與年節好物。

園區文昌街年節裝飾，特別邀集交趾陶、泥塑剪黏等傳統建築工藝匠師，參與街屋立面裝飾工藝創作，運用剪紙窗花層疊、鏤空與光影交錯的特性，讓街道立面隨著時間與光線產生變化，形塑藝術街景。更多活動資訊請見宜蘭傳藝園區官網或臉書粉絲專頁。

「飛馬呈祥-跋杯祈福」活動的馬年紀念錢母。圖／宜蘭傳藝提供
「飛馬呈祥-跋杯祈福」活動的馬年紀念錢母。圖／宜蘭傳藝提供
傳藝園區文昌街的裝飾充滿年味。圖／宜蘭傳藝提供
傳藝園區文昌街的裝飾充滿年味。圖／宜蘭傳藝提供
推陳出新的新戲「齊天大聖嬉遊記」21日起登場演出。記者戴永華／攝影
推陳出新的新戲「齊天大聖嬉遊記」21日起登場演出。記者戴永華／攝影
福利熊與大全熊快閃園區向大家拜年。圖／宜蘭傳藝提供
福利熊與大全熊快閃園區向大家拜年。圖／宜蘭傳藝提供
交趾陶、泥塑剪黏等傳統建築工藝匠師，參與文昌街屋的立面裝飾創作，運用剪紙窗花層疊、鏤空與光影交錯的特性，讓街道立面隨著時間與光線產生變化。圖／宜蘭傳藝提供
交趾陶、泥塑剪黏等傳統建築工藝匠師，參與文昌街屋的立面裝飾創作，運用剪紙窗花層疊、鏤空與光影交錯的特性，讓街道立面隨著時間與光線產生變化。圖／宜蘭傳藝提供
「飛馬呈祥-跋杯祈福」有機會獲得馬年紀念錢母。圖／宜蘭傳藝提供
「飛馬呈祥-跋杯祈福」有機會獲得馬年紀念錢母。圖／宜蘭傳藝提供

宜蘭 歌仔戲 劇場 錢母 布袋戲 紅包 發票

延伸閱讀

進度超前！台中國際足球運動園區進度七成 拚今年底完工啟用

宜蘭縣長參選人林國漳「育兒無壓」政見 補助6歲以下掛號費每年10次

競爭新莊初選民調 吳奕萱找吳秉睿站街口、陳岱吟偕陳俊宇市場拜票

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

相關新聞

吶喊要高鐵 宜蘭不分藍綠拉布條要求快核定

高鐵延伸宜蘭計畫近期遭藍、綠前官員批評錯誤政策，地方擔心計畫生變，宜蘭藍、綠政治人物昨到縣府拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵」，...

最有年味宜蘭「NOW傳藝」推新戲 迎春踩街跋杯、市集展覽活動超精彩

宜蘭傳藝園區2026新春推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，整合傳統戲曲、精湛工藝與多元展覽，打造具有文化深度的走春盛宴...

立委推動台東重啟公地放領 締寫農業新頁

停辦逾17年的公地放領，內政部14日通過台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地、面積約2.82公頃之放領案，宣...

結婚就有錢拿！台東延平鄉砸60萬留人 新人最高補助4萬元

為替青年留鄉生活多加一把力，台東縣延平鄉公所今年主動編列新台幣60萬元經費，推出全縣首見的「結婚補助」方案。政策實施後不...

基隆興隆街防落石柵完工今起開放單線雙向通行 月眉土資場明也重啟營運

基隆市興隆街邊坡2個多月前坍塌，道路封閉。市府工務處表示，第1階段落石防護工程已完成，興隆街今天下午5時起，開放單線雙向...

字小易反光看不清楚...台東航空站新看板 旅客怨：不友善

使用近15年的台東航空站戶外航班電子資訊看板，近日悄悄完成汰舊換新，原本期待能提供更清楚的航班資訊，卻意外引來旅客抱怨。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。