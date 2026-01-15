最有年味宜蘭「NOW傳藝」推新戲 迎春踩街跋杯、市集展覽活動超精彩

宜蘭傳藝園區2026新春推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，整合傳統戲曲、精湛工藝與多元展覽，打造具有文化深度的走春盛宴。年度新戲「齊天大聖嬉遊記」21日起登場，初一初二縣民免費入園，年節期間每天都有精彩活動包括踩街、跋杯、手作體驗及市集等，傳統百藝裝飾而成的文昌街更是充滿年味。

年度新戲「齊天大聖嬉遊記」1月21日起登場，每天10時30分、下午2時演出兩場，地點在宜蘭傳藝園區-魯班街/文昌街兩路並行-廟埕廣場-臨水劇場，沿路有跳鼓陣、傳統戲曲與高空特技；另外五洲桃興閣掌中劇團持續一個月小駐園，演出「土地公與虎爺」布袋戲，周一至周四下午1時；周五至周日下午1時、下午3時30分，演出地點在宜蘭傳藝廟埕廣場。

2月17日至2月22日安排「財神迎喜踩街」，Q版財神造型熱鬧登場，每天上午11時30分及下午2時30快閃與遊客互動合影；2月17日至2月22日下午3時至3時30分在文昌祠前有「飛馬呈祥-跋杯祈福」，當天消費滿588元以上發票或購買全聯福袋跋杯券、祈福點燈組，可參加跋杯，有機會獲得馬年紀念錢母；20日上午11時，從園區巧藝館到文昌街，福利熊與大全熊出現向大家拜年。

開展中的「世紀初戀．楊麗花歌仔戲特展」重現歌仔戲璀璨風華，值得一看；體驗活動方面，2月14、15日上午11時及下午2時30分在廟埕廣場，分別推出剪紙、紅包與銀柳手作等體驗，2月17日至21日新春「馬上好市集」，集結特色品牌與年節好物。