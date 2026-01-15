結婚就有錢拿！台東延平鄉砸60萬留人 新人最高補助4萬元

為替青年留鄉生活多加一把力，台東縣延平鄉公所今年主動編列新台幣60萬元經費，推出全縣首見的「結婚補助」方案。政策實施後不久，已有新人完成申請，成為台東首對實際領取補助的夫妻，也讓地方少子化議題出現不同解方。

鄉長余光雄表示，鄉內每年結婚對數約在15對左右，經初步估算，整體支出仍在鄉庫可承擔範圍內，因此今年先行編列60萬元作為試辦。他強調，補助的用意不在金額多寡，而是希望協助新人支付交通、婚紗等基本支出，降低成家門檻。

公所指出，只要新人雙方中有1人設籍延平鄉滿1年，並依法完成結婚登記，即符合補助資格，每人可獲2萬元補助；若夫妻皆為在地鄉民，補助金額最高可達4萬元。消息曝光後，甚至有準新人刻意調整婚期，等到今年年初才登記，以利申請補助。

率先完成申請的鄉民江志鵬分享，現代婚禮開銷動輒不菲，對年輕世代來說負擔沉重，「這筆補助雖然不是大錢，但對準新人來說，是一種被地方支持的感覺，也確實能減輕壓力」。

余光雄進一步指出，鄉內同時提供新生兒每胎2萬元補助，以及每季5000元的嬰幼兒營養津貼，希望透過從結婚到育兒的一連串政策，讓年輕家庭看見在延平生活、落腳的可能性。

不過，公所也提醒，申請人須於結婚登記完成後三個月內提出申請，且僅適用於初婚家庭，離婚後再婚或與原配偶復婚者皆不列入補助範圍；此外，補助核發後1年內不得將戶籍遷出延平鄉，否則須依規定繳回補助金。

公所補充，該項補助同時排除軍警公教人員，以及已領取公司結婚津貼者，盼能將有限資源集中運用在最需要的青年族群，為地方人口結構與社區發展注入新動能。