基隆興隆街防落石柵完工今起開放單線雙向通行 月眉土資場明也重啟營運

基隆市興隆街邊坡2個多月前坍塌，道路封閉。市府工務處表示，第1階段落石防護工程已完成，興隆街今天下午5時起，開放單線雙向通行。興隆街是月眉土資場進出道路，今天開放通行後，土資場也將從明天起收運土石方進場。

暖暖區興隆街邊坡去年11月7日大規模土石崩塌，雙向封閉。工務處清除90立方公尺土石，邊坡仍有零星落石，架設H型鋼柵欄及防護網，逐步清除浮石。工程人員發現距地面約40公尺處，有塊12公尺高的岩石，部分結理開裂，彈跳方向與範圍難以預測，道路持續封閉。

工務處土木工程科長張佑竹表示，第1階段搶修工程已完成防落石柵設置，降低邊坡落石對道路通行安全的威脅。邊坡上方仍需持續進行整治作業，為兼顧民眾通行需求，今天下午5時起開放單線雙向管制通行。

工務處表示，後續邊坡整治期間，會在工區前後安排義交人員，協助交通引導與安全維護。第2階段防護工程將視天候情形，預計最快5月間完成。施工期間將依工程進度及專業評估結果，滾動調整交通管制措施。用路人行經施工路段，務必減速慢行，並配合義交人員指引通行。

2006年間啟用的月眉土資場，2019年間因大雨造成土石溢流，被市府勒令停業。業者在2022年12月取得復營運許可，但因民眾仍有疑慮，遲未准許開始收運土石方舟