字小易反光看不清楚...台東航空站新看板 旅客怨：不友善

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
使用近15年的台東航空站戶外航班電子資訊看板，近日悄悄完成汰舊換新，原本期待能提供更清楚的航班資訊，卻意外引來旅客抱怨。多名旅客反映，新看板不僅字體明顯縮小，顏色對比不足，在戶外光線影響下更不易辨識，資訊呈現方式也與過去差異甚大，讓人直呼「愈換愈看不清楚」。

台東航空站表示，因舊電子看板已過使用年限，且部分功能也失效，為提升服務品質，去年底全面更換看板軟硬體設施，新看板除顯示航班資訊外，也能全螢幕推播相關公共訊息；對於旅客反映，將蒐集旅客意見後，評估是否進行調整優化。

有旅客指出，以前的看板字大、顏色清楚，站在遠一點的位置也能一眼掌握航班狀況，現在卻必須走到很近才能看清楚內容，對長者或視力較不佳的旅客相當不友善。「本來想在門口先確認班機時間，結果還要一直瞇著眼睛看，真的很吃力。」一名返鄉旅客無奈表示。

也有旅客反映，新看板僅顯示英文或代碼，未完整標示中文航空公司名稱，對不熟悉英文的旅客來說更增加理解難度。「對常搭飛機的人可能還好，但觀光客或長輩根本不知道是哪家航空公司，只能一直問人。」來自外縣市的遊客直言，資訊設計不夠貼近使用者需求。

另有民眾認為，新看板整體視覺設計過於簡約，在戶外環境中反而顯得不夠醒目，尤其在天氣晴朗、陽光直射時，螢幕顯示內容易反光，辨識度大打折扣，與原先看板相比「實用性反而下降」。

使用近15年的台東航空站戶外航班電子資訊看板，近日悄悄完成汰舊換新，原本期待能提供更清楚的航班資訊，卻意外引來旅客抱怨。記者尤聰光／攝影
使用近15年的台東航空站戶外航班電子資訊看板，近日悄悄完成汰舊換新，原本期待能提供更清楚的航班資訊，卻意外引來旅客抱怨。記者尤聰光／攝影

航班 東航

