17年等待終於有望！台東公地放領政策重啟 立委：農民可望取得土地

停辦逾17年的公地放領政策，在台東終於有了突破。內政部昨通過台東市、卑南鄉及關山鎮共5筆縣有土地，面積約2.82公頃，正式宣告台東公地放領政策落實。對長期辛苦耕作卻未能取得土地的農民來說，這不僅是實質土地，更象徵多年延宕的土地正義邁出關鍵一步。

立委陳瑩表示，早期公地放領自民國40年起，曾辦理9期，幫助許多自耕農分期取得土地。她長期為農民爭取土地正義，去年11月21日行政院宣布重啟公地放領政策，並指示國產署盤點全國符合條件的土地。縣府快速完成土地盤點，並於去年檢送內政部審查，最終通過。

她指出，通過的5筆土地，源自88年及89年的公地放領審議會決議，原本已排定多年，但因政策停擺，實際耕作農民無法取得土地。如今通過後，農民將可取得土地所有權，這是政府還給農民應有的「公道」。

陳瑩強調，公地放領政策自國民政府遷台後實施，原本目的是落實憲法第143條「耕者有其田」理念，協助自耕農擁有自己的農地，但歷史上政策停擺17年，造成無數農民權益受損。

另立委莊瑞雄指出，重啟公地放領政策是對歷史不義的回應，他與陳瑩多次邀集內政部及國產署等單位協商，並向總統爭取政策拍板，終於促成行政院重啟。

對台東首波放領案，他強調具象徵意義，也會持續督促行政程序，確保每位符合資格的農民都能在最短時間內取得土地所有權，讓土地正義真正落實。

未來，國產署將持續逐筆清查全國公地放領案件，送交內政部審議。地方政府也將依程序公告並通知農民申請，完成繳價後即可取得承領土地所有權。

陳瑩補充，將持續督促行政院及相關單位落實作業，讓「重啟公地放領」在台東順利實踐，讓長期辛苦耕作的農民真正擁有土地。