吶喊要高鐵 宜蘭不分藍綠拉布條要求快核定

高鐵延伸宜蘭計畫近期遭藍、綠前官員批評錯誤政策，地方擔心計畫生變，宜蘭藍、綠政治人物昨到縣府拉布條吶喊「宜蘭人要高鐵」，強調全台民眾都受益，喊話中央盡速核定。壯圍鄉鄉長沈清山批「前朝官員」不知宜蘭人長年交通不便的痛，呼籲要有「悲憫心」。

北宜高鐵爭論不斷，高鐵延伸宜蘭計畫去年底國發會審過，進入行政院核定階段。前政委張景森日前貼文反對，交通部前部長賀陳旦、內政部前部長李鴻源等人也質疑4千億元蓋高鐵效益何在？

宜蘭高鐵特定區目前規畫400多公頃，鄰近的壯圍鄉農地也畫入；壯圍鄉公所昨發動「力挺高鐵」行動，集結近百人到縣府前廣場力挺高鐵。

「北宜高鐵攸關宜蘭百年發展，不得不做。」壯圍鄉長沈清山表示，此案原本推展順利，但最近有些前朝退休官員「老思維」貼文造成影響，西部交通便捷，「人家蓋高鐵叫做經濟發展、民生需要，宜蘭長年交通建設落後，才做一條高鐵就被說是炒地皮，這樣合理嗎？」他怒批根本「呷人夠夠」。

立委陳俊宇說，北宜高鐵是地方不分黨派的共識，不只是地方建設，更是全台「一日生活圈」鐵道網串聯台北到台東、屏東的關鍵路段，不只宜蘭人使用，全台民眾都受益。民進黨縣長參選人林國漳也表示，北宜高鐵是串聯全台、實現一日生活圈的關鍵工程，未來宜蘭將成為東西部交通重要轉運節點。

議長張勝德說，交通建設攸關宜蘭長遠發展，高鐵等重大交通建設，須評估是否真正符合宜蘭需求、有完整配套、能兼顧生活品質與區域平衡。代理縣長林茂盛說，縣府配合中央政策推動「高鐵車站特定區」都市計畫，預計今年6月送交通部，交通是宜蘭發展命脈，高鐵能紓解國5塞車，請中央盡速核定，爭取2036年完工通車。