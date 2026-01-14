浴火鳳凰守護基隆 黃軍緯、李德修獲頒全國消防楷模鳳凰獎肯定

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市消防局第2大隊安樂分隊長黃軍緯（右），基隆市義消第1大隊信義中隊助理幹事李德修（左），獲頒全國消防楷模「鳳凰獎」表揚；圖中為消防局長游家懿。圖／基隆市消防局提供
內政部頒發全國消防楷模「鳳凰獎」，全國77名消防人員與義消接受表揚，基隆市消防局第2大隊安樂分隊長黃軍緯，義消第1大隊信義中隊助理幹事李德修，以救災、救護與防災工作的卓越表現，雙雙獲得殊榮。

基隆市消防局今天表示，內政部13日下午在台北花園大酒店國際廳，辦理114年全國消防楷模「鳳凰獎」表揚活動，黃軍緯和李德修獲獎，展現基隆消防在救災、救護與防災工作的卓越表現。

行政院長卓榮泰出席活動頒發獎座，感謝受獎者的付出，並期勉消防人員持續精進專業、團結合作，共同守護國人安全。

消防局說，頒獎典禮中融入「感謝有你、也好在有你」核心精神，象徵消防人員如同浴火重生的鳳凰，肩負守護生命的使命，為社會帶來希望。每一次出勤，都是在危險中前行，只為換取民眾的平安無虞。

黃軍緯從事消防工作20年，曾在中船路、劉銘傳路及長庚醫院等多起火警與救溺案件，擔任初期指揮官，成功搶救無數生命。李德修加入義消12年，無論深夜火警或山區搜救都全力以赴。消防局說，兩人以無畏、堅毅的行動守護基隆市民，是顯現出消防與義消精神的最佳範例。

基隆市消防局長游家懿局肯定兩人在災害現場，不畏艱難、勇敢承擔重任的精神，並感謝全體消防同仁長期堅守第一線，成為市民最安心的後盾，讓「鳳凰精神」在基隆不斷傳承。

內政部頒發全國消防楷模「鳳凰獎」，基隆市消防局第2大隊安樂分隊長黃軍緯（左），義消第1大隊信義中隊助理幹事李德修（右），雙雙獲頒殊榮。圖／基隆市消防局提供
基隆市義消第1大隊信義中隊助理幹事李德修（中）獲頒全國消防楷模「鳳凰獎」表揚。圖／基隆市消防局提供
基隆市消防局第2大隊安樂分隊長黃軍緯（右一）獲頒全國消防楷模「鳳凰獎」表揚。圖／基隆市消防局提供
內政部頒發全國消防楷模「鳳凰獎」，基隆市義消第1大隊信義中隊助理幹事李德修（右），接受行政院長卓榮泰頒發獎座表揚。圖／基隆市消防局提供
內政部頒發全國消防楷模「鳳凰獎」，基隆市消防局第2大隊安樂分隊長黃軍緯（右），接受行政院長卓榮泰頒發獎座表揚。圖／基隆市消防局提供
