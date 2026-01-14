快訊

喪母又罹癌…13歲學生逆境求學讓人鼻酸 宜蘭縣府聯手蓮記飄香饌送暖

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蓮記飄香饌關懷協會今年提供福袋特別採「客製化」模式，讓家戶依實際需求選擇物資，不僅提升資源效益，也展現對受助者的尊重。圖／縣府提供
蓮記飄香饌關懷協會今年提供福袋特別採「客製化」模式，讓家戶依實際需求選擇物資，不僅提升資源效益，也展現對受助者的尊重。圖／縣府提供

農曆春節將至，宜蘭縣政府與社團法人宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會攜手，連續第8年啟動「寒冬送暖」活動。今年協會特別加碼募集700份「客製化暖心福袋」，每份市值最高達2800元。今天舉行捐贈儀式，由代理縣長林茂盛代表接受，這批物資將由社工與公所人員親自送達弱勢家戶手中。

受助個案中，13歲的小凡（化名）故事令人動容。就讀國二的他成長於單親家庭，原本與母親相依為命，生活雖拮据但始終樂觀、積極向學；不料，去年初母親意外離世，小凡轉由同為單親的阿姨照顧，同年11月，小凡又因感冒不癒就醫，竟被診斷出罹患鼻咽癌。

面對突如其來的病魔與經濟重擔，阿姨一肩扛起家計並奔波陪診。縣府社工在訪視時，看見阿姨疲憊卻不抱怨的身影，以及小凡在化療期間仍惦記球隊與學業的進取心，深受感動。

縣府社會處除了提供定期補助，更媒合民間資源支應小凡學費直至畢業，並在此次春節前夕送上福袋，為這個受挫的家庭注入陪伴的力量。

蓮記飄香饌關懷協會理事長游鎮絃指出，每位來到蓮記的人都有不同人生故事，協會希望透過實際行動走入弱勢生活，將苦澀的經歷轉化為未來力量，今年提供福袋特別採「客製化」模式，讓家戶依實際需求選擇物資，不僅提升資源效益，也展現對受助者的尊重。

代理縣長林茂盛表示，在當前物價上漲、生活壓力加劇的環境下，弱勢家庭的困境更為嚴峻，單靠政府力量難以周全，感謝蓮記飄香饌長達8年的穩定付出，透過公私協力讓資源極大化，同時期盼此次活動拋磚引玉，吸引更多善心人士加入公益行列，讓愛在宜蘭每一個角落延續。

蓮記飄香饌關懷協會今年加碼募集700份「客製化暖心福袋」，採「客製化」模式，讓家戶依實際需求選擇物資，不僅提升資源效益，也展現對受助者的尊重。圖／縣府提供
蓮記飄香饌關懷協會今年加碼募集700份「客製化暖心福袋」，採「客製化」模式，讓家戶依實際需求選擇物資，不僅提升資源效益，也展現對受助者的尊重。圖／縣府提供
宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會連續8年啟動「寒冬送暖」，這次特別加碼募集700份「客製化暖心福袋」，每份市值最高達2800元，今天舉行捐贈儀式，由代理縣長林茂盛代表接受並轉送弱勢家戶手中。圖／縣府提供
宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會連續8年啟動「寒冬送暖」，這次特別加碼募集700份「客製化暖心福袋」，每份市值最高達2800元，今天舉行捐贈儀式，由代理縣長林茂盛代表接受並轉送弱勢家戶手中。圖／縣府提供

宜蘭 公益活動

