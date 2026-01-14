夜市區斑馬線上為何能擺攤？基市：暫准設攤時無斑馬線 研議對策中

基隆市仁二路、愛四路口，因為夜市有攤位設在斑馬線，妨礙行走，有人站在攤位旁消費，汽機車駕駛人也怕收到不禮讓行人罰單。市府今天表示，已有不少民眾陳情亂象，將召開公聽會聽取各方意見，研議合理方案，在維持安全前提下，塑造安全舒適的夜市觀光消費環境。

基隆呈「L」字型的夜市，仁三路是「廟口夜市」攤商，愛四路是「愛四路夜市」攤商。被指占用斑馬線擺攤的是愛四路夜市攤商，當地仁愛區公所已接獲多人反映亂象，市府今天開會研商對策。

基市府產業發展處長蔡馥嚀指出，仁二路、愛四路口會有攤商聚集，是因為早年市府暫准設攤，並用在道路設錨釘區分位置。公告當時當地尚未畫設斑馬線，後來畫設後，斑馬線位置也曾有移動。

基市府綜合發展處長陳瑋說，台北饒河夜市、台中逢甲夜市及南投草屯夜市，過去也曾有攤商因道路重畫後，變成佔用人行道遭開罰。

攤商提起訴訟，主張已經營數十年，應獲「信賴保護」，但法院多認定交通、消防安全屬於重大公共利益，政府變更許可或要求遷移，並不違反比例原則。攤商雖領有證照，但核發是基於當時的交通狀況，若因畫設標線等原因造成環境改變，攤商即負有配合變更經營位置義務。

基隆市長謝國樑說，陸續接到民眾陳情，要求正視夜市區在斑馬線擺攤的問題，16日將邀集產發處、交通處、市警局、仁愛區公所及當地里長、夜市管委會，前往這處路口，瞭解現況後，再研商合規合理的平衡作法。