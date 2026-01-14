愛四路夜市部分攤商占行穿線引爭議 基市將會勘

快訊

中央社／ 基隆14日電

基隆廟口旁愛四路夜市，假日吸引許多饕客品嚐美食，但部分攤位擺在仁二路、愛四路口的行人穿越線，市府屢次接獲陳情，將於16日會勘研議改善方式，並召開公聽會聽取各方意見。

市府今天透過新聞稿表示，攤商晚間聚集在行穿線不僅影響行人，車輛行經時更擔心若未停讓攤位顧客而遭重罰，即便綠燈也不敢通行，仁愛區公所屢次接獲陳情，要求取締攤商。

基隆市長謝國樑指出，市府將於16日晚間會同里長與夜市管委會，前往設攤位置瞭解現況，並研商合規、合理的作法，後續也會召開公聽會聽取各方意見，盼在合法及維護行人安全前提下，塑造舒適的消費環境。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，市府數十年前暫准攤商在仁二路、愛四路口設攤，過去是以地上的錨釘作為判別攤位方式，公告時尚未劃設行穿線，而此路口劃設行穿線後，比對2009年及2012年行穿線位置應有偏移。

市府綜合發展處長陳瑋指出，攤商雖領有證照，但依法院的判例，認為證照的核發是基於當時的交通狀況，若環境改變，例如劃設標線等，攤商有義務配合變更經營位置。

