馬太鞍洪災19死5失蹤誰該負責？災民質疑撤離未落實公所被查剛好而已

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉佛祖街過去馬太鞍堰塞湖洪災過後，房子都被厚重淤泥掩埋。本報資料照片
花蓮光復鄉佛祖街過去馬太鞍堰塞湖洪災過後，房子都被厚重淤泥掩埋。本報資料照片

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，檢方今天發動搜索追查責任。有災民直言，洪災前未接獲撤離通知，「鄉公所被調查剛好而已」，失聯者家屬也質疑政府沒有宣導撤離，否則死傷不會這麼慘重，只盼真相水落石出。

失聯者林姓夫妻的女兒今天受訪表示，質疑當時政府未確實落實防災宣導與撤離作業，才導致憾事發生。她指出，9月23日前後部分地區已有村長進行防災宣導，但光復鄉多個村里疑似未執行相關通知，若當時有確實廣播、勸離，是否能避免多人罹難與失聯，她心中充滿疑問。

林女表示，父母當天前往工寮務農，未接獲任何撤離通知；事後她走訪父母居住的武昌街一帶，多名鄰居證實，當天未聽到警察或村長廣播撤離，也未見相關人員到場。該區多為平房與高齡住戶，依規定應屬強制撤離對象，卻未收到通知。

林女說，有人勸她讓父母入土為安、節哀順變，她都無法接受；政府推責任沒有用，只希望「知道真相與為什麼」，只想要一個交代，也希望能早日找到父母下落。

大平村佛祖街災民也表達強烈不滿，指出洪災至今已逾百日，鄉長未曾挨家挨戶慰問關心，僅在大型活動露面，卻未積極為災民爭取權益。災民回憶，洪災前沒有收到任何撤離通知，過去曾有演練，但事發前最後一次卻明顯疏忽，只有大馬村長王梓安挨家挨戶請村民撤離，其他村里未見相同作為。

有災民直言，佛祖街完全沒聽到撤離廣播與訊息，質疑上級機關未要求強制執行，現在卻出現「鄉公所為縣府背鍋」的聲音，層層推責，最後承擔風險與代價的仍是基層鄉民。

