寒流中送暖 台東員警喝到一碗暖心臘八粥
寒流一波波來襲，清晨的台東街頭依舊有員警站在路口指揮交通、巡邏值勤。就在大家忙碌又凍手的時候，一碗熱騰騰的粥，悄悄替這個冬天多添了一點溫度。台東佛光山金剛寺今準備了350份臘八粥，送到台東縣警察局，分享給第一線執勤的員警。
粥一送到，警局裡立刻飄出淡淡香氣，不少員警趁著空檔端起熱粥，有人邊吃邊笑說，「今天這碗真的來得剛剛好」。另有值夜班的員警表示，前一晚氣溫偏低，凌晨下班時整個人又累又冷，拿到這碗粥時，手才剛捧著，暖意就慢慢傳上來，
春節將近，警察的工作反而愈來愈忙，治安、交通、活動維安樣樣都不能鬆懈。面對連續勤務與不穩定天氣，不少員警坦言，身體撐得住，心有時候比較累。這時候，一點來自民間的關心，反而顯得格外珍貴。
警察局也表示，感謝各界在重要節日前夕給予基層員警支持，這份心意不只暖胃，也為忙碌的勤務注入正向力量。隨著年關將近，將繼續堅守崗位，守護台東的平安日常。一碗熱粥，沒有太多言語，卻在寒冬裡，替辛苦的第一線員警留下一份溫暖的記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言