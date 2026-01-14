寒流中送暖 台東員警喝到一碗暖心臘八粥

寒流一波波來襲，清晨的台東街頭依舊有員警站在路口指揮交通、巡邏值勤。就在大家忙碌又凍手的時候，一碗熱騰騰的粥，悄悄替這個冬天多添了一點溫度。台東佛光山金剛寺今準備了350份臘八粥，送到台東縣警察局，分享給第一線執勤的員警。

粥一送到，警局裡立刻飄出淡淡香氣，不少員警趁著空檔端起熱粥，有人邊吃邊笑說，「今天這碗真的來得剛剛好」。另有值夜班的員警表示，前一晚氣溫偏低，凌晨下班時整個人又累又冷，拿到這碗粥時，手才剛捧著，暖意就慢慢傳上來，

春節將近，警察的工作反而愈來愈忙，治安、交通、活動維安樣樣都不能鬆懈。面對連續勤務與不穩定天氣，不少員警坦言，身體撐得住，心有時候比較累。這時候，一點來自民間的關心，反而顯得格外珍貴。