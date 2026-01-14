颱風毀百年老樹致枯死 富里鄉新植原生櫟木傳承地方記憶

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮富里鄉中山路土地公廟旁一棵百年老榕樹，是地方記憶。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉中山路土地公廟旁一棵百年老榕樹，是地方記憶。圖／富里鄉公所提供

花蓮縣富里鄉中山路、土地公廟旁一棵列管百年老榕樹，因颱風康芮侵襲嚴重受損，經樹醫專業評估確認枯死，為顧及公共安全，鄉公所日前完成除根作業，並新植原生樹種「太魯閣櫟」，象徵生命循環、生態復育與地方守護精神延續。

這棵百年老榕樹樹齡逾百年，長年與土地公廟相伴，是富里鄉重要地標，也是居民共同的生活記憶。鄉公所表示，老榕樹雖具歷史與情感價值，但枯死後已存在倒塌風險，在審慎評估下進行移除，確保行人與周邊安全。

鄉公所表示，新植的太魯閣櫟由富里鄉子弟彭仁丁慷慨捐贈，彭仁丁長年關心家鄉發展，得知老榕樹移除後，主動表達捐樹意願，希望以實際行動回饋土地，讓綠意與守護精神在家鄉持續扎根。

鄉公所指出，太魯閣櫟為台灣原生樹種，具適地適種、生長穩定等特性，兼顧景觀、生態與長期安全，也延續土地公廟守護地方的象徵意涵，陪伴鄉親走向下一個世代。

富里鄉長江東成表示，百年老樹承載世代記憶，走完生命歷程令人不捨，感謝彭仁丁無私捐贈，新樹栽植不僅是環境復育，更象徵文化傳承與世代交替，透過公私協力，讓信仰、自然與地方記憶持續在富里延續。

花蓮富里鄉中山路土地公廟旁一棵百年老榕樹，遭颱風摧殘，確認枯死除根後，改種「太魯閣櫟」，象徵生命循環、生態復育與地方守護精神延續。圖／富里鄉公所提供
