全台第一個喊停？台東成功鎮停辦原民急難救助 族人憂心救命錢沒了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣成功鎮公所近日公告，暫停受理「原住民族急難救助」相關申請，消息一出，在地方引發不小震盪。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所近日公告，暫停受理「原住民族急難救助」相關申請，消息一出，在地方引發不小震盪。由於公告內容明確指出「暫停受理」，成功鎮恐怕成為全國第一個、也是目前唯一正式公告停辦原住民急難救助的鄉鎮公所，讓不少族人憂心，未來一旦遭逢突發變故，恐求助無門。

成功鎮公所原民課長孔智杰表示，原住民族急難救助經費，過去是由中央原民會專款補助縣府，再由各鄉鎮受理申請。不過，因中央配合財政收支劃分法進行通盤檢討，相關補助經費遭刪除，補助責任轉由地方政府自行籌措。由於鎮公所未能自籌財源，因此暫停受理該項救助申請。

公所指出，往年約可申請到40多萬元補助，協助因重病、死亡、災害等突發狀況陷入困境的族人家庭。雖然急難救助暫停，但若族人有需求，仍可洽詢社會課，公所將視個案提供諮詢或轉介其他社會救助資源，未來若經費或政策調整，也會再行公告恢復受理。

然而，成功鎮民代表陳婕妤直言無法接受，指出同樣面對法規變動，鄰近鄉鎮早已預編預算，或以墊付款方式因應，持續保障族人基本權益，成功鎮卻直接公告「停辦」，令人錯愕。她痛批，這不只是經費問題，而是行政作為與態度問題，恐讓族人淪為制度調整下的犧牲者。

也有族人私下無奈表示，急難救助往往是在「最走投無路時」才會申請，金額不大，卻可能是撐過難關的一線希望，如今突然喊停，讓人感到被制度遺忘。

縣議員楊清順也曾在去年11月定期會中質疑，今年度未編列相關預算，恐影響族人權益。縣府原民處則說明，中央原民會因整體預算檢討，未再補助縣市辦理原住民族急難救助，縣府已依指示，將相關需求納入一般社會救助體系，確保族人仍能獲得基本協助。

據了解，中央原民會自25年前設置原住民族急難救助金以來，已協助全台超過50萬人次族人家庭，對原住民生活安全網具有關鍵角色。如今制度轉彎，地方如何接住族人，仍有待各界關注。

台東縣成功鎮公所近日公告，暫停受理「原住民族急難救助」相關申請，消息一出，在地方引發不小震盪。圖／擷取自成功鎮公所官網
台東縣成功鎮公所近日公告，暫停受理「原住民族急難救助」相關申請，消息一出，在地方引發不小震盪。圖／擷取自成功鎮公所官網

原住民族 台東

