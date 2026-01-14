聽新聞
北埔廳舍挖出史前遺址 啟動考古
花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘史前文化遺址。文化局試掘出大量陶片、石器、甕棺等文物，確認為花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘，並將對外分享成果。
新城鄉合署辦公廳舍新建基地位於北埔村北埔路，2024年底拆除原有老舊建物，文化局接獲通報工程範圍內疑似出現史前文物，隨即會同專家學者現勘，並且要求工程暫停，展開考古調查。
花蓮縣考古博物館於去年2月進行試掘，陸續出土大量陶片、石器、玉器、甕棺，及近代陶瓷工業製品，其中包含與花岡山文化埋葬習俗相關的大型陶甕，以及具特殊刻畫紋飾的大坌坑文化陶器。
文物內容豐富，呈現約4000年前花蓮史前人群的生活樣貌、與美學特色。
文化局指出，該址經過試掘，確認為東部首見的大坌坑文化層，同時疊加2300年前花岡山文化層，對研究史前花蓮人群的生活領域、文化內涵及遷徙發展具學術價值。
文化資產審議會已協調工程變更設計，即日起展開「北埔II遺址考古發掘計畫」，預計歷時1年。
文化資產科長黃用斌表示，目前搶救發掘範圍以工程下挖區域為主，包括建物地下室與落柱處等。
計畫期間，文化局與考古博物館將同步推動教育推廣，規畫開放民眾參訪考古現場。
