基隆里長李碧霞與亡夫聯名捐復康巴士 完成遺願

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市虹橋里長李碧霞與亡夫許振富聯名捐贈復康巴士給市府，今辦捐贈儀式。李碧霞說，懷著感恩的心情捐贈復康巴士，希望讓丈夫的愛與溫情長留基隆這座城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛區虹橋里長李碧霞與亡夫許振富聯名捐贈復康巴士給市府，今辦捐贈儀式，剛好是許往生「百日」。李碧霞追憶與任教職丈夫相識情景與婚姻歲月，表示是懷著感恩的心情捐贈復康巴士，讓丈夫的愛與溫情長留基隆這座城市。

基市府今天在市府府前廣場，舉辦「許振富 李碧霞紀念號」復康巴士捐贈儀式，副市長邱佩琳出面接受，再代表市府致贈感謝狀，表達對李碧霞和家人最誠摯的謝意。

市府表示，李碧霞擔任多屆里長，深受里民信賴。李的丈夫許振富生前關懷弱勢，捐贈復康巴士是他未竟的心願。李碧霞和子女在他往生後，捐贈復康巴士完成遺願，希望透過這份愛心，讓丈夫的名字留在基隆的大街小巷，溫暖陪伴身心障礙朋友平安出行。

李碧霞致詞時，提及和丈夫相識的過程時說，當年她才14歲，根本不懂男女感情，她喜歡閱讀小說，看到不認識的字就會想辦法去理解。就讀基隆高中的許振富，會在城隍廟站等公車，她和同齡的表姊妹，因向許振富請教不認識的字，因而認識，並有緣成為夫妻

李碧霞談到丈夫過往及夫妻情緣，因他已離世不捨落淚。她說，丈夫是礦工家庭的貧寒學子，奮發向學，在銘傳國中任教36年，一生克勤克儉無怨無悔，更是孩子們的好爸爸。

邱佩琳說，復康巴士是身心障礙者與行動不便者連結生活、走向城市的重要橋梁。基隆市目前有2萬2千多名身心障礙市民，占全市人口約6.1%，市府持續努力強化復康巴士服務，讓行動不便不再成為參與生活的阻礙。

邱佩琳指出，市府近年積極汰換老舊車輛，預計今年上半年即可達成車隊100%汰舊更新目標。透過民間善心捐贈，讓復康巴士車隊逐步更新，不僅提升行車安全，也讓服務更加貼近使用者需求。

社會處表示，市府推動復康巴士服務制度優化與線上申辦機制，讓預約流程更便利、接送更即時。需要復康巴士服務民眾，可透過線上申請（https://maas.klcg.gov.tw/），或打客服專線(02)2468-0655申請。

社會處說，市府將妥善運用這輛承載愛與祝福的復康巴士，讓每一次接送，都成為一段溫柔的陪伴，也期盼這份善意，能在城市中不斷延續，與更多市民一同走向有愛、共融且宜居的基隆。

基隆市虹橋里長李碧霞（右）與亡夫許振富聯名捐贈復康巴士給市府，今辦捐贈儀式，副市長邱佩琳（左）代表致贈感謝狀。記者邱瑞杰／攝影
巴士 丈夫 基隆 夫妻

