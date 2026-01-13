快訊

紀念義舉...北車隨機傷人案「挺身而出」 北捷M8設余家昶紀念碑

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

丈夫離世百日「化悲為愛」 基隆里長李碧霞捐贈復康巴士

中央社／ 基隆13日電
為紀念亡夫，基隆市虹橋里長李碧霞（左）13日以夫妻名義捐贈基隆市政府一輛復康巴士，由基隆市副市長邱佩琳（右）代表市府受贈，也感謝李碧霞把小愛轉化成大愛。中央社
為紀念亡夫，基隆市虹橋里長李碧霞（左）13日以夫妻名義捐贈基隆市政府一輛復康巴士，由基隆市副市長邱佩琳（右）代表市府受贈，也感謝李碧霞把小愛轉化成大愛。中央社

基隆市虹橋里長李碧霞今天捐贈基隆市政府1輛復康巴士。她說，今天是丈夫許振富離世後百日，她懷著感恩的心捐贈復康巴士，讓許振富的愛存留在人間。

捐贈典禮下午在基隆市政府前廣場舉行，包含基隆市副市長邱佩琳、市府社會處長楊玉欣等人出席，邱佩琳致贈李碧霞感謝狀，感謝李碧霞的善行義舉，嘉惠基隆市身障者。

李碧霞致詞提到丈夫時不禁悲從中來，她說，許振富是出生礦工家庭的貧寒學子，一生奉獻教育界，在基隆市銘傳國中任教36年，一生克勤克儉無怨無悔，更是孩子們的好爸爸。

談到認識許振富的過程，李碧霞說，當年她才14歲，根本不懂男女感情，她喜歡閱讀小說，向來好強的她，閱讀時遇到不認識的字就會想辦法理解，許振富就讀台灣省立基隆高中時，常到城隍廟前站牌等公車，而她阿姨的一名女兒與她同齡，兩人便一起向許振富請教不認識的字，因而結識許振富，也被許振富的好學精神打動。

邱佩琳表示，目前基隆市共有30輛復康巴士投入服務，為因應復康巴士車隊中有15輛車齡達10年以上，市府從民國112年起接受民間捐贈復康巴士，並優先汰換老舊車輛，截至今年1月共收車14輛，另有1輛正在洽談捐贈。

邱佩琳說，基隆市身心障礙人口約2萬2000餘名，去年復康巴士服務趟次已成長至2萬3120趟次，今年目標要成長至3萬6000趟次以上，讓更多市民能夠搭乘復康巴士。

基隆 巴士 邱佩琳 丈夫

延伸閱讀

謝國樑：基隆TPASS通勤族權益不受影響

基隆市務會議討論TPASS 謝國樑：通勤族權益不受影響最重要

獨／剛停業13天…基隆40年老字號「華星牛排館」復活！試營運日曝光

基隆一路口常車禍…近期2人走斑馬線被撞傷 市府評估增設紅綠燈

相關新聞

丈夫離世百日「化悲為愛」 基隆里長李碧霞捐贈復康巴士

基隆市虹橋里長李碧霞今天捐贈基隆市政府1輛復康巴士。她說，今天是丈夫許振富離世後百日，她懷著感恩的心捐贈復康巴士，讓許振...

百歲人瑞倒地失去呼吸心跳 救護車抵達前「4人接力做CPR」救回性命

1名百歲人瑞在公車站倒地，失去呼吸心跳時，基隆市旗袍愛心協會在道路對面辦捐血活動，總幹事鄭惠月是護理師趕到現場做心肺復術...

花蓮新城廳舍重建挖出4000年史前文化 啟動1年考古發掘

花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘史前文化遺址。文化局試掘出大量陶片、石器、甕棺等文物，確...

綠營：謝國樑執行率死當 少畫大餅多執行 藍營：要解決前朝結構性問題

基隆市審計室113年度決算審核報告，重大公共工程預算執行率36.95%，成為藍綠今天攻防焦點。綠營指市政執行率「死當」，...

月眉土資場16日重啟 優先去化基隆土方

土方流向管制及清運新制元旦上路，打亂業界運作模式，有工地面臨停工危機。基市府昨宣布，月眉土資場16日重啟營運，業者將優先...

平交道路面與軌道有落差造成車子顛簸抖動 基市府協調台鐵改善

基隆市成功路平交道的車道與鐵軌有高低落差，機車通過時會「抖動」，影響安全。基市府今晚表示，已透過與台鐵公司聯繫平台溝通，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。