百歲人瑞倒地失去呼吸心跳 救護車抵達前「4人接力做CPR」救回性命

1名百歲人瑞在公車站倒地，失去呼吸心跳時，基隆市旗袍愛心協會在道路對面辦捐血活動，總幹事鄭惠月是護理師趕到現場做心肺復術術，休假的消防小隊長李岳錡後來加入，再由救護車送醫脫險。基隆市長謝國樑今天表揚2人的熱心市民，讓基隆更安全、更溫暖。

1月11日上午約10時在仁二路公車循環站，有名老翁突然倒在地上，同行的家人焦急呼救。鄭惠月在捐血會場察覺異狀，趕到現場發現老翁已無脈搏，馬上施作心肺復甦術（CPR），現場另有年輕的1男、1女也伸出援手，輪流接手施作2輪按壓後，李岳錡也加入，助老翁恢復心跳。不久救護車抵達，將老翁送醫治療。

基隆市長謝國樑今天致贈感謝狀給鄭惠月和李岳錡，表揚兩人當下沒有任何遲疑，輪流實施CPR，成功讓老翁恢復生命跡象。謝說，兩人不僅展現專業素養，更是發揚溫暖而堅定的善念，是基隆最動人的城市風景。

鄭惠月回憶救人場景，當天協會在循環站對面安排捐血車辦捐血活動，她看到對面有人倒地地上，有名女子大聲呼叫救命，旁邊的人好像都不太敢過去，她很心急。因為她是護理師，工作就是救人跟助人，所以就先衝過去。

到場後發現老人家沒有脈搏，就開始為他做CPR，後來有「1個弟弟跟1個妹妹」來接手，因為做CPR沒有辦法持續太久，3人就輪流操作，後來陪妻子參加捐血活動的李岳錡也趕過來，一起救人，直到救護車抵達，將長者送醫。

李岳錡表示，現在民眾看到有人失去呼吸心跳倒地，一般都是會怕，不敢去施救，幫他做CPR。緊急醫療救護法已經有賦予施救者免責權，很多人都不知道。

李岳錡說，如果看到有人沒有呼吸脈搏，需要幫他做CPR的時候，即使不是消防、醫療人員，只要有學過CPR急救課程，呼籲就要勇敢伸出援手。因為你如果不去幫他做處置，這個人也許就是「十死不生」，但是你只要有動手去做，他也許就有「九死一生」的機會。動手去做，就有機會就回來，一時的伸出援手，可能就是挽回1個幸福家庭的關鍵。

謝國樑聽完兩人發言後表示，基隆是有愛的城市，有人在危急時刻伸手相助，也有人在背後默默守護。這次事件提醒社會大眾，熟悉CPR與AED急救的重要性，及早辨識、勇敢施救是挽回一條生命的關鍵時刻。冬季天氣寒冷，心血管疾病風險相對提高，他也提醒民眾要多留意自身及親友健康狀況。