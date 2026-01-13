快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮新城廳舍重建挖出4000年史前文化 啟動1年考古發掘

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘出花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘出花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘史前文化遺址文化局試掘出大量陶片、石器、甕棺等文物，確認為花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘，並將對外分享成果。

新城鄉合署辦公廳舍新建基地位於北埔村北埔路，2024年底拆除原有老舊建物期間，文化局接獲通報工程範圍內疑似出現史前文物，隨即會同專家學者現勘，並要求工程暫停，展開考古調查作業。

花蓮縣考古博物館於去年2月進行試掘，陸續出土大量陶片、石器、玉器、甕棺，以及近代陶瓷工業製品，其中包含與花岡山文化埋葬習俗相關的大型陶甕，及具特殊刻畫紋飾的大坌坑文化陶器，文物內容豐富，呈現約4000年前花蓮史前人群的生活樣貌與美學特色。

文化局指出，該址經試掘確認為東部首見的大坌坑文化層，同時疊加2300年前花岡山文化層，對研究史前花蓮人群的生活領域、文化內涵及遷徙發展具有學術價值，文化資產審議會已協調工程變更設計，即日起展開「北埔II遺址考古發掘計畫」，預計歷時1年。

文化局文化資產科長黃用斌表示，目前搶救發掘範圍以工程要下挖區域為主，包括建物地下室與落柱處等。計畫期間，文化局與考古博物館也將同步推動教育推廣，規畫開放民眾參訪考古現場，分享重要出土文物與研究成果，提升社會大眾對文化資產的認識。

文化局表示，考古發掘完成後，辦公廳舍新建工程將繼續推動，出土文物則會妥善整理保存，規畫於考古博物館或新城在地尋覓合適展示空間，讓地方文化資產被看見。

文化局長陳建村指出，花蓮縣考古文化資源豐富，如何在工程開發與遺址保存間取得平衡，是各縣市共同面對的課題，期盼透過本次發掘，展現文化資產保存與公共建設可相互成就，為地方創造更多元的公共價值。.

花蓮縣新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓新建工地，發現花岡山文化、大坌坑文化層。本報資料照片
花蓮縣新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓新建工地，發現花岡山文化、大坌坑文化層。本報資料照片

花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘出花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘出花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘出花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘出花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘出花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘出花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘。圖／花蓮縣文化局提供

文化資產 考古 文化局 花蓮 文物 遺址

延伸閱讀

塭仔圳青年社宅設廉政平臺 城鄉局：確保工程透明

10棵剩3棵...台大趁會勘前砍樹？ 樹保團體批：「申保」成砍樹催命符

南市6自來水延管工程獲近3000萬元補助 拚年底完工

南鐵地下化起出地底「軍械庫」考古揭開清代府城軍事布局

相關新聞

百歲人瑞倒地失去呼吸心跳 救護車抵達前「4人接力做CPR」救回性命

1名百歲人瑞在公車站倒地，失去呼吸心跳時，基隆市旗袍愛心協會在道路對面辦捐血活動，總幹事鄭惠月是護理師趕到現場做心肺復術...

花蓮新城廳舍重建挖出4000年史前文化 啟動1年考古發掘

花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘史前文化遺址。文化局試掘出大量陶片、石器、甕棺等文物，確...

綠營：謝國樑執行率死當 少畫大餅多執行 藍營：要解決前朝結構性問題

基隆市審計室113年度決算審核報告，重大公共工程預算執行率36.95%，成為藍綠今天攻防焦點。綠營指市政執行率「死當」，...

月眉土資場16日重啟 優先去化基隆土方

土方流向管制及清運新制元旦上路，打亂業界運作模式，有工地面臨停工危機。基市府昨宣布，月眉土資場16日重啟營運，業者將優先...

平交道路面與軌道有落差造成車子顛簸抖動 基市府協調台鐵改善

基隆市成功路平交道的車道與鐵軌有高低落差，機車通過時會「抖動」，影響安全。基市府今晚表示，已透過與台鐵公司聯繫平台溝通，...

基隆一路口常車禍…近期2人走斑馬線被撞傷 市府評估增設紅綠燈

基隆市中正路、正榮街路口近2年發生超過10次車禍，近期還有2人走斑馬線被撞傷。基隆市長謝國樑今到現場勘查，指示交通處評估...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。