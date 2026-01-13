花蓮新城廳舍重建挖出4000年史前文化 啟動1年考古發掘

花蓮縣新城鄉戶政、北埔消防分隊及北埔派出所廳舍重建期間，意外挖掘史前文化遺址。文化局試掘出大量陶片、石器、甕棺等文物，確認為花岡山文化層、大坌坑文化層，即日起展開為期1年的考古發掘，並將對外分享成果。

新城鄉合署辦公廳舍新建基地位於北埔村北埔路，2024年底拆除原有老舊建物期間，文化局接獲通報工程範圍內疑似出現史前文物，隨即會同專家學者現勘，並要求工程暫停，展開考古調查作業。

花蓮縣考古博物館於去年2月進行試掘，陸續出土大量陶片、石器、玉器、甕棺，以及近代陶瓷工業製品，其中包含與花岡山文化埋葬習俗相關的大型陶甕，及具特殊刻畫紋飾的大坌坑文化陶器，文物內容豐富，呈現約4000年前花蓮史前人群的生活樣貌與美學特色。

文化局指出，該址經試掘確認為東部首見的大坌坑文化層，同時疊加2300年前花岡山文化層，對研究史前花蓮人群的生活領域、文化內涵及遷徙發展具有學術價值，文化資產審議會已協調工程變更設計，即日起展開「北埔II遺址考古發掘計畫」，預計歷時1年。

文化局文化資產科長黃用斌表示，目前搶救發掘範圍以工程要下挖區域為主，包括建物地下室與落柱處等。計畫期間，文化局與考古博物館也將同步推動教育推廣，規畫開放民眾參訪考古現場，分享重要出土文物與研究成果，提升社會大眾對文化資產的認識。

文化局表示，考古發掘完成後，辦公廳舍新建工程將繼續推動，出土文物則會妥善整理保存，規畫於考古博物館或新城在地尋覓合適展示空間，讓地方文化資產被看見。

文化局長陳建村指出，花蓮縣考古文化資源豐富，如何在工程開發與遺址保存間取得平衡，是各縣市共同面對的課題，期盼透過本次發掘，展現文化資產保存與公共建設可相互成就，為地方創造更多元的公共價值。.

花蓮縣新城鄉戶政事務所及警消合署辦公大樓新建工地，發現花岡山文化、大坌坑文化層。本報資料照片