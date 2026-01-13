綠營：謝國樑執行率死當 少畫大餅多執行 藍營：要解決前朝結構性問題

基隆市審計室113年度決算審核報告，重大公共工程預算執行率36.95%，成為藍綠今天攻防焦點。綠營指市政執行率「死當」，市長謝國樑應該少畫大餅多執行。藍營回擊，多項案件前朝就延宕，民進黨刻意切割過去，不符合市民對理性監督的期待。

民主進步黨基隆市黨部今天舉辦記者會，主題是「市政執行率死當 超過100天未交代檢討結果 卻急著展開新座談」，執行長余睿柏說，謝國樑去年8月23日表示，將對重大建設執行率偏低進行檢討，市民至今仍未看到具體檢討報告，市府卻宣布啟動新一輪「公民座談會」，施政節奏與順序嚴重錯置。

余睿柏指謝國樑的新年計畫，用一句話概括就是「一直在聽，但沒有在做」，市府急著展開新的對話機制，營造選舉承諾，但前一次對市民、對議會、對社會做出的檢討承諾，至今仍未交代清楚，不斷假裝聆聽，卻遲遲沒有結案與成果。

余睿柏說，113年決算審核報告指出，基隆市5000萬元重大公共工程共32項，預算總額38億760 萬多元，實際執行14億707萬多元，執行率只有36.95%。其中，未達80%有25項，未達10%有9項，不到5%的有4項，另有3項完全未執行。

零執行及低執行進度工程包括「引進水陸兩棲運具計畫」、「旭川河水質改善現地處理工程」、「田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程」執行率0%。「基隆市社福大樓身障新創基地計畫」執行率1.18%，「南榮公墓生命典藏館」執行率1.59%，「大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0（第二階段）」執行率2.24%，「提升公共圖書館閱讀環境計畫」年度執行率3.31%。

余睿柏說，新的一年開始，基隆市政不該只是持續「開會、座談、聽意見」，應該誠實面對數字、清楚交代責任，先把舊帳說清楚，所謂「新的開始」，才不會只是另一種形式的停滯。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，民進黨刻意以單一數字操作輿論，卻避談完整時間軸與歷史責任，這樣的說法既不公平，也不符合市民對理性監督的期待。113年度對市府而言，是面對前朝長期累積問題、進行善後與制度重整的關鍵一年。

林祐德說，生命典藏館歷時5年無法發包、東岸商場產權爭議、城際轉運站委外條件與營運能力備受質疑、市立體育場相關爭議等，都是前市府留下的結構性問題。謝國樑上任後盤點問題、補強制度、推動重整，沒有逃避責任。

林祐德認為，真正的市政監督，應建立在完整時間軸、具體事實與責任歸屬上，不是以政治化的標籤簡化複雜治理問題。基隆需要的是務實解決問題，而不是不斷重演的謾罵及甩鍋。民進黨刻意切割過去，將歷史問題全數歸咎現任市府，標準明顯前後不一。

國民黨基隆市黨部副發言人張家馨指出，市政建設本就有期程差異，114年後陸續完工、啟用的成果，正是建立在113年期間的規畫、設計、審議與發包基礎。若真像民進黨所說的「市政死當」，又怎麼會有童子瑋看板上所列的政績可以收割呢？