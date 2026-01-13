嶄新風貌迎客 七星潭藍天廣場及自行車道優化

花蓮七星潭航道下藍天廣場及自行車道優化，縣府爭取交通部觀光署補助經費新台幣1656萬元，工程昨天驗收完成，全新親子廁所開放，將以嶄新風貌迎接春節旅遊人潮。

花蓮縣政府觀光處表示，持續提升觀光競爭力，爭取交通部觀光署補助辦理「景點優化體驗加值計畫」案，獲補助1656萬元，針對七星潭周邊景觀及自行車道進行全面優化。

觀光處長余明勲表示，這次工程核心重點為七星潭飛機航道下「藍天廣場公廁」的蛻變。改善項目除全面更換老舊管線、解決通風與採光不足問題外，更特別因應親子型遊客的需求，新增4間親子友善廁所及3處尿布檯設施，讓帶著嬰幼兒出遊的家長能享有更便利、體貼的環境，公共設施成為景點的加分項目。

除硬體建物外，改善工程範圍涵蓋「兩潭自行車步道」。針對景觀橋至曙光橋段，進行上邊坡排水系統改善及路面坑洞修復，並完成草皮美化與港務段沿線設施修繕，確保騎士與步行者的通行安全。

此外，全區導覽牌示也重新整理與景觀意象營造，提供遊客更直觀、精確的導引服務，大幅提升遊憩整體的質感。縣府表示，七星潭是花蓮指標性的國際級景點，此次整體改善計畫特別趕在春節前驗收啟用，讓遊客能享有良好的公共服務。

縣府指出，已獲中央核定「113-116年重要廊帶亮點營造計畫」，將持續推動「七星潭風景區整體風貌提升計畫」。核心項目包括新建「七星潭旅遊服務中心」，未來將進一步整合地方資源、連結在地文化，並創造更多在地就業機會，以更宏觀的視角，打造七星潭成為融合自然美景與完善服務的國際觀光門戶，帶動地方整體經濟效益。