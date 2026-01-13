月眉土資場16日重啟 優先去化基隆土方

土方流向管制及清運新制元旦上路，打亂業界運作模式，有工地面臨停工危機。基市府昨宣布，月眉土資場16日重啟營運，業者將優先去化基隆土石方，有餘裕再協助外縣市。考量對交通和環境的衝擊，初期每日最高收運80車次。

民間經營的月眉土石方資源堆置處理場2006年啟用，2019年發生土石溢流，被基市府勒令停業。業者2022年9月完成災害搶修水土保持設施，同年12月取得復營運許可，但因民眾對砂石車違規行駛、土資場管理不善仍有疑慮，未馬上放行。

基市府都市發展處長謝孝昆說，國內工地出土，可直接運往如月眉土資場的最終處理場，有些會載到暫置型的處理場。都發處督導月眉土資場重啟前置作業3年，預定16日重新營運，經盤點尚有340萬立方公尺容納量。初期每日最高收運80車次，再視實際情況逐步調整。

謝孝昆表示，基隆陸續推動老舊校舍改建工程，加上都更與民間開發案，預期會產生相當規模的土方去化需求。月眉土資場重啟收容，將成為未來基隆土方合法去化的重要場址，確保校舍改建及民間工地建設計畫不受影響。

月眉土資場的進出道路是暖暖區的興隆街，沿線居民過去對砂石車頻繁行駛多有怨言。市府先前已協調業者建置暖江橋周邊科技執法設備，防止砂石車在管制時段「偷跑」。民眾關切暖江橋安全，業者也已建置安全檢測設備，若達警戒值就會啟動應變機制，並承諾每2年固定修復周邊道路。

謝孝昆直言，新制實施導致土石方去化出現結構性問題，工地若因土石方沒地方去而停工，如果正在開挖地下室，就會引發工安危險。

新北有全國最多合法土資場，台北港北堤肩負北台灣營建土方去化重任，新北市長侯友宜說，新北有18家合法土資場，另有4家在輔導中，市府會輔導業者合法化，讓更多合法土資場能運作，中央與地方要攜手提配套措施加快輔導速度。